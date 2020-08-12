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小米10周年限定新品「小米34型曲面螢幕」8/17限量預購

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
小米10周年限量版新品「小米34型曲面螢幕」售價12,995元，8月17日起小米商城mi.com、小米之家、PChome 24h購物小米旗艦館限量開放預購。圖／小米台灣提供
小米10周年限量版新品「小米34型曲面螢幕」售價12,995元，8月17日起小米商城mi.com、小米之家、PChome 24h購物小米旗艦館限量開放預購。圖／小米台灣提供

擁有大批米粉的小米邁入10周年，小米台灣將於8月17日至8月22日展開「小米10周年感恩慶」狂歡季，除了商品最高直降1,000元之外，還將推出小米10周年限定新品「小米34型曲面螢幕」以及米家恆溫電水壺1S、米家魔方延長線等新品，8月17日起於小米商城mi.com前500位預購「小米34型曲面螢幕」者可獲得小米10周年限量版包裝及《我們的時代》小米10周年紀念畫冊。

小米10周年限量版新品「小米34型曲面螢幕」全機以黑色高質感設計，配備21：9超寬比例螢幕，2mm超窄邊框不僅提升螢幕占比，更減少螢幕邊框的干擾，提供全視界無死角的影院沉浸體驗，搭配3440 X 1440超高畫質解析度、1500R極致大曲率、121%RGB寬廣色域、300nit高亮度及3000：1的高對比度，提供逼真細膩的色彩；並採用低藍光光控技術，能夠降低螢幕閃爍、過濾高藍光，保持畫面穩定清晰。螢幕本身採用卡扣式設計，整機安裝只需一個快拆螺絲按鈕，提供3年全機保固，售價12,995元，8月17日起「小米10周年感恩慶」狂歡季期間於小米商城mi.com、小米之家、PChome 24h購物小米旗艦館限量開放預購。

1.7L大容量的米家恆溫電水壺1S擁有1800W高效能發熱底盤，煮一壺水至沸騰僅需約6分鐘，並兼具加熱與保溫的效果，煮沸水後按下保溫鍵，即可持續保溫在約55℃；內膽、壺嘴、內蓋均採用食品接觸用304不鏽鋼，搭配高規格STRIX溫度控制器與三重用電保護，水完全沸騰後自動斷電、偵測到缺水乾燒時自動斷電及底座連接器防觸電設計，售價895元，8月17日起在小米商城mi.com、小米實體門市、PChome 24h購物小米旗艦館、全國電子、燦坤3C、friDay購物全面開賣。

小米全新推出的米家魔方延長線3面各有一個獨立電源插孔、一面提供3個支援5V2.1A快充的USB充電口，小巧造型方便可放入隨身包和行李，售價295元，8月17日起陸續在小米商城mi.com、小米實體門市、PChome 24h購物小米旗艦館、全國電子、燦坤3C、friDay購物開賣。

小米台灣「小米10周年感恩慶」狂歡季即日起至8月16日預熱開跑，至活動頁面參與線上簽到、互動遊戲等即可領取現金券，更加碼推出「點讚降價」活動，活動期間上小米商城mi.com替熱門單品按讚，累積讚數越多、折扣就越多；8月17日上午10點至8月22日正式起跑，祭出商品直降、滿額贈、加價購等超殺優惠，首度開放小米商城App新註冊會員，獲取的積分將可兌換成全台3間小米之家專屬優惠券，於小米之家消費也可累積小米商城線上積分。

商品直降活動的限時超殺優惠包括米家全景相機現折1,000元、特價5,995元，領券最高再折400元，加贈小米藍牙耳機AirDots超值版；米家掃拖機器人1C現折600元、特價5,995元，領券最高再折400元，加贈小米藍牙耳機AirDots 超值版；小米AI音箱現折600元、特價895元，領券最高再折250元。

於「小米10周年感恩慶」活動期間，單筆（不含手機）消費滿3,000元送小米藍牙耳機AirDots超值版、滿10,000元送小米AI音箱、滿12,000元送小米藍牙耳機Air 2、滿18,000元送2,000元現金券一張。

小米10周年限量版新品「小米34型曲面螢幕」售價12,995元，8月17日起小米商城mi.com、小米之家、PChome 24h購物小米旗艦館限量開放預購。圖／小米台灣提供
小米10周年限量版新品「小米34型曲面螢幕」售價12,995元，8月17日起小米商城mi.com、小米之家、PChome 24h購物小米旗艦館限量開放預購。圖／小米台灣提供
米家恆溫電水壺1S，售價895元，8月17日起在小米商城mi.com、小米實體門市、PChome 24h購物小米旗艦館、全國電子、燦坤3C、friDay購物全面開賣。圖／小米台灣提供
米家恆溫電水壺1S，售價895元，8月17日起在小米商城mi.com、小米實體門市、PChome 24h購物小米旗艦館、全國電子、燦坤3C、friDay購物全面開賣。圖／小米台灣提供
米家魔方延長線，售價295元，8月17日起陸續在小米商城mi.com、小米實體門市、PChome 24h購物小米旗艦館、全國電子、燦坤3C、friDay購物開賣。圖／小米台灣提供
米家魔方延長線，售價295元，8月17日起陸續在小米商城mi.com、小米實體門市、PChome 24h購物小米旗艦館、全國電子、燦坤3C、friDay購物開賣。圖／小米台灣提供
小米10周年限量版新品「小米34型曲面螢幕」售價12,995元，8月17日起小米商城mi.com、小米之家、PChome 24h購物小米旗艦館限量開放預購。圖／小米台灣提供
小米10周年限量版新品「小米34型曲面螢幕」售價12,995元，8月17日起小米商城mi.com、小米之家、PChome 24h購物小米旗艦館限量開放預購。圖／小米台灣提供

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