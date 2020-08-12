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曾之喬霸氣！喜歡的珠寶自己買 就是不向老公開口

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
曾之喬大膽以一身金黃配搭Pluie de Cartier系列綴滿水滴般的梨形和圓形明亮式切割鑽石的珠寶，出席卡地亞「Une journée avec Cartier」頂級珠寶展。記者陳立凱／攝影
曾之喬大膽以一身金黃配搭Pluie de Cartier系列綴滿水滴般的梨形和圓形明亮式切割鑽石的珠寶，出席卡地亞「Une journée avec Cartier」頂級珠寶展。記者陳立凱／攝影

曾之喬出席卡地亞「Une journée avec Cartier」頂級珠寶展，大膽以一身金黃配搭全白鑽頂級珠寶作品，Pluie de Cartier系列綴滿水滴般的梨形和圓形明亮式切割鑽石，靈感來自雨水的流淌美態。她戴上項鍊對卡地亞的珠寶工藝大為驚艷，「好像黏在皮膚上，很柔軟！」不過參觀珠寶展後她出來第一個就問：「你們有看到那個巨大的鑽石嗎？非常非常純淨，雖然我不是非常懂，可想而之這是很難得的，而且切割得非常漂亮。」

除了22克拉價值逾2億元的頂級美鑽，曾之喬對於老虎造型海水藍寶石手鐲也印象深刻。問她這兩件作品會想要哪一件？她大笑：「沒有那麼貪心什麼都要擁有，」她表示自己務實，配戴的2克拉鑽石反而更適合，「我覺得還是要收藏自己可以想像跟我的生活可以搭在一起的，比較重要。」會開口請老公送珠寶嗎？她表示：「我沒有跟任何人要過珠寶作品的禮物，當然老公有送我。大家有看過慾望城市有一集電影裡面說到，如果是你送給我，我看到它的時候我會想到你；如果是我買給我自己，我每次低頭看就會想到我自己。我比較自我一點，我想要想到我自己，想到我是一個很棒的女人、有能力有價值得被愛的女人。」

Cartier Destinée單鑽戒指，鉑金鑲嵌一顆2.91克拉的枕形切割鑽石主石、鑽石，362萬元。圖／卡地亞提供
Cartier Destinée單鑽戒指，鉑金鑲嵌一顆2.91克拉的枕形切割鑽石主石、鑽石，362萬元。圖／卡地亞提供
曾之喬大膽以一身金黃配搭Pluie de Cartier系列綴滿水滴般的梨形和圓形明亮式切割鑽石的珠寶，出席卡地亞「Une journée avec Cartier」頂級珠寶展。記者陳立凱／攝影
曾之喬大膽以一身金黃配搭Pluie de Cartier系列綴滿水滴般的梨形和圓形明亮式切割鑽石的珠寶，出席卡地亞「Une journée avec Cartier」頂級珠寶展。記者陳立凱／攝影
Pluie de Cartier鑽石耳環，白K金鑲嵌左右主石為各0.70克拉的梨形切割鑽石，303萬元。圖／卡地亞提供
Pluie de Cartier鑽石耳環，白K金鑲嵌左右主石為各0.70克拉的梨形切割鑽石，303萬元。圖／卡地亞提供
Pluie de Cartier鑽石項鍊，白K金鑲嵌1.08克拉的梨形切割鑽石主石、鑽石，1,070萬元。圖／卡地亞提供
Pluie de Cartier鑽石項鍊，白K金鑲嵌1.08克拉的梨形切割鑽石主石、鑽石，1,070萬元。圖／卡地亞提供
Pluie de Cartier鑽石手鍊，白K金鑲嵌一顆0.40克拉的梨形切割鑽石主石、鑽石，499萬元。圖／卡地亞提供
Pluie de Cartier鑽石手鍊，白K金鑲嵌一顆0.40克拉的梨形切割鑽石主石、鑽石，499萬元。圖／卡地亞提供

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