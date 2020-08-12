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回頭率超高！NBA STORE聯手CiPU顛覆媽媽包 馬卡龍配色、輕量設計兼顧機能與時髦

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
在媽媽界擁有高聲量的CiPU袋包品牌，與NBA STORE合作推出聯名款，同時還推出了精緻電繡布章。圖／摩曼頓提供
在媽媽界擁有高聲量的CiPU袋包品牌，與NBA STORE合作推出聯名款，同時還推出了精緻電繡布章。圖／摩曼頓提供

在媽媽界擁有高聲量的CiPU袋包品牌，與NBA STORE合作推出聯名款，馬卡龍的配色加上簡約又空靈的外型，完全的顛覆了消費者對於「媽媽包」的印象，讓人忍不住會回頭多看兩眼。

台灣品牌喜舖（CiPU）在2010年以超輕量的「媽媽包」從市場崛起，在有小孩的家庭族群十分知名。此次與NBA STORE的跨界合作，就採用了品牌經典的Airy系列包款為基礎，主打超輕量設計和實用性，是許多人在育兒時的選擇之一。共推出六款最貼近消費者使用需求的包款，將粉嫩浪漫設計融合美式運動風格，每個不到700公克的包包，採用ECO寶特瓶紗環保布料製作，防水耐髒、安全無毒又對環境友善，而內部多達14層收納隔層也能讓小孩的品井然有序、方便好整理。

在媽媽界擁有高聲量的CiPU袋包品牌，與NBA STORE合作推出聯名款，同時還推出了精緻電繡布章。圖／摩曼頓提供
在媽媽界擁有高聲量的CiPU袋包品牌，與NBA STORE合作推出聯名款，同時還推出了精緻電繡布章。圖／摩曼頓提供

不僅如此，輕巧且機能十足的聯名系列，選用獨家三色拼接，米白搭馬卡龍粉嫩色，擺脫運動就是酷帥形象，夢幻可愛也能機能兼具美感，保證回頭率超高。同時為了這次的聯名，NBA STORE也首度翻玩NBA隊徽推出精緻電繡布章，同樣飾以甜美色系貫穿各隊Logo設計，用以搭配包包使用。NBA STORE TAIWAN表示，這次合作也是實現品牌在地深耕的第一步，所以自8月14日至8月31日止，還在高雄夢時代購物中心3F打造 「NBA STORE TAIWAN x CiPU喜舖聯名快閃店」，完整陳列六款聯名包。

NBA STORE與CiPU聯名Airy小型後背包2,680元。圖／摩曼頓提供
NBA STORE與CiPU聯名Airy小型後背包2,680元。圖／摩曼頓提供

NBA STORE與CiPU聯名Airy空氣腰包2,080元。圖／摩曼頓提供
NBA STORE與CiPU聯名Airy空氣腰包2,080元。圖／摩曼頓提供

NBA STORE與CiPU聯名輕量鞋袋1,280元。圖／摩曼頓提供
NBA STORE與CiPU聯名輕量鞋袋1,280元。圖／摩曼頓提供

NBA STORE與CiPU聯名側背包2,780元。圖／摩曼頓提供
NBA STORE與CiPU聯名側背包2,780元。圖／摩曼頓提供

NBA STORE與CiPU聯名Airy大型後背包3,780元。圖／摩曼頓提供
NBA STORE與CiPU聯名Airy大型後背包3,780元。圖／摩曼頓提供

NBA STORE與CiPU聯名飲料提袋680元。圖／摩曼頓提供
NBA STORE與CiPU聯名飲料提袋680元。圖／摩曼頓提供

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