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ITF線上旅展 飯店2折開賣！住君品遊2日2,699元

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
六福居推出「七夕情人節Follow Me住房專案」，享超浪漫優惠2折。圖／台北六福旅遊集團提供
六福居推出「七夕情人節Follow Me住房專案」，享超浪漫優惠2折。圖／台北六福旅遊集團提供

亞洲最負盛名的ITF台北國際旅展，攜手台北國際觀光飯店、大型旅行社、觀光巴士、遊樂園業者首創「ITF線上旅展」，第二波主打「七夕情人Follow me」，業者搶攻情人節商機，再推超狂優惠折扣，飯店下殺2折起。

長汎旅行社推出「北北基輕奢旅舒活2日」，行程前往霞海城隍廟，若單身者拜月老可求好姻緣，情侶拜拜則可求姻緣早成；之後再道台灣最美海岸支線─八斗子車站、浪漫約會聖地潮境公園、探索炮子崙瀑布、深坑老街、基隆廟口、九份山城，品嘗在地美食饗宴，晚上入住長榮國際連鎖酒店，套裝價3,388元；山富旅行社推出人氣宜花１日深度漫遊，由蘇花改直奔花蓮，縱橫太魯閣及農村鐵牛體驗，每人也699元。

深耕入境旅行團多年的佳瑛旅行社則主打「七夕戀戀花語」，行程規劃前往巧克力雲莊DIY心型巧克力及享用情人套餐，並前往愛情車站─合興車站及苗栗花露休閒農場賞薰衣草和搭乘內灣小火車欣賞沿途優美景色，最後到內灣老街體驗當地客家小吃，團費3,999元。宏祥旅行社的「你野是我的女王，給你一個浪漫情人節」專案，含君品酒店一泊住宿及遊程，安排走訪野柳地質公園(女王頭)、基隆中正公園、阿根納造船廠、正濱漁港彩色屋、陽明山，最後入住台北君品酒店，下殺至2,699元。

飯店優惠也多，台北萬豪酒店「最潮高空酒吧餐廳」20樓INGE'S Bar & Grill推出情人節專屬菜單奢華絕美的情人節專屬套餐，再送兩杯Moet & Chandon粉紅香檳及一瓶雞精，擁抱台北市「千萬夜景」的美食盛宴，每人7,777元；台北美福推出「甜蜜微醺」情人住房，雙人優惠價7,999元起，含米其林推薦頂級客房，入住提供GMT義大利餐廳價值6,160 元的「心屬義你」雙人套餐，另加贈兩杯精選紅酒(價值660元)，客房內提供法國克萊喜水蜜桃氣泡酒乙瓶。

雲朗觀光集團旗下君品酒店有「寵愛戀人七夕情人節」住房專案，一泊二食7,700元還可升等入住行政套房，雙人享雲軒西餐廳自助早餐及頂級客房餐飲「加拿大龍蝦分享餐」，為戀人打造專屬甜蜜空間。

此外，六福居推出「七夕情人節Follow Me住房專案」，與情人入住都會景觀房一晚，可使用配備齊全的時尚小廚房，再贈送台北捷運一日票2張、六福皇宮常溫麵品2包，套裝價2,999元，約2折。台北凱撒大飯店「情人日常像極了愛情」優惠專案，推買Checkers餐廳雙人自助晚餐即可免費入住全新裝修完的精緻雙人房乙晚（不含早），不到2折只要2,024元。北投亞太飯店七夕情人節，相約美人湯，雙人和室湯屋搭配綠漾下午茶2客，優惠價3,000元，立享近5.6折優惠。

ITF線上旅展優惠組合商品直到9月底。

君品酒店「寵愛戀人七夕情人節」住房專案內含頂級「加拿大龍蝦分享餐」。圖／君品酒店提供
君品酒店「寵愛戀人七夕情人節」住房專案內含頂級「加拿大龍蝦分享餐」。圖／君品酒店提供
台北萬豪酒店「最潮高空酒吧餐廳」INGE'S Bar Grill推浪漫情人節大餐。圖／台北萬豪酒店提供
台北萬豪酒店「最潮高空酒吧餐廳」INGE'S Bar Grill推浪漫情人節大餐。圖／台北萬豪酒店提供
台北美福推出「甜蜜微醺」情人住房，可享受米其林推薦頂級客房。圖／台北美福大飯店提供
台北美福推出「甜蜜微醺」情人住房，可享受米其林推薦頂級客房。圖／台北美福大飯店提供
山富旅行社推出人氣宜花１日深度漫遊。圖／山富國際旅行社提供
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情人節 酒店 旅行社

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