歐美人氣紳仕變身帶貨王 耳機手表全上身

社群時代，人氣能否變身買氣？人格特質、風格，是否帶給人品味良好印象？變得格外重要。除了好萊塢大明星，高級鐘表品牌鎖定分眾市場，體育明星、網路，紛紛變身帶貨王。

崑崙表（CORUM）今年選擇和效力於西甲俱樂部巴塞隆納足球俱樂部、年薪約2億2553萬的超人氣球星Miralem Pjanić合作。後者近期則在Seris A與球隊一同拿下第四次優勝，除了戴上CORUM為他發行的限量綠色腕表，另一張CORUM官方instagram的視覺形象中，Miralem Pjanić則戴上Golden Bridge Classic白金鑽表，演繹超級運動明星的斯文一面。