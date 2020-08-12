歐美人氣紳仕變身帶貨王 耳機手表全上身
社群時代，人氣能否變身買氣？人格特質、風格，是否帶給人品味良好印象？變得格外重要。除了好萊塢大明星，高級鐘表品牌鎖定分眾市場，體育明星、網路，紛紛變身帶貨王。
崑崙表（CORUM）今年選擇和效力於西甲俱樂部巴塞隆納足球俱樂部、年薪約2億2553萬的超人氣球星Miralem Pjanić合作。後者近期則在Seris A與球隊一同拿下第四次優勝，除了戴上CORUM為他發行的限量綠色腕表，另一張CORUM官方instagram的視覺形象中，Miralem Pjanić則戴上Golden Bridge Classic白金鑽表，演繹超級運動明星的斯文一面。
萬寶龍（Montblanc）則找上曾在「時尚大師聖羅蘭」中飾演設計師聖羅蘭而獲凱薩獎最佳男主角獎的法國男演員皮耶・尼內（Pierre Niney）。Pierre Niney在演出聖羅蘭一角後，陸續演出過電影「雙面法蘭茲（Franz）」、「黎明的承諾（Promise at dawn）」等電影，由他陸續配戴上萬寶龍的新款智慧耳機、傳承系列自動腕表等商品，其中後背的「大師傑作粒面軟皮系列中型後背包」，更和「栗子頭」朴敘俊撞包，簡約、大方的設計，原來好品味不分東西方、有志一同。
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