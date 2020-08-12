鎖定情人節商機 星宇22日推2班「類出國」班機

七夕情人節將屆，國內不少國際觀光飯店、大型旅行社、觀光巴士、遊樂園業者紛紛瞄準情人節商機，推出優惠折扣，不僅星宇航空22日推出兩班「類出國」班機，多家旅行社也推出專案行程，其中像是山富旅行社推出人氣宜花１日深度漫遊，由蘇花改直奔花蓮，縱橫太魯閣及農村鐵牛體驗，每人也只要699元；北投亞太飯店七夕情人節，相約美人湯，雙人和室湯屋搭配綠漾下午茶2客，優惠價3,000元，立享近56折優惠。

此外，長汎旅行社所推出「北北基輕奢旅舒活2日」，行程內容除了前往霞海城隍廟拜拜以外，還將前往台灣最美海岸支線-八斗子車站、潮境公園、炮子崙瀑布、深坑老街、基隆廟口、九份山城，品晚上入住長榮國際連鎖酒店，1晚只要3388元。

佳瑛旅行社推「七夕戀戀花語」專案，行程規畫前往巧克力雲莊DIY心型巧克力及享用情人套餐，並前往愛情車站「合興車站」及苗栗花露休閒農場賞薰衣草和搭乘內灣小火車欣賞沿途優美景色，體驗當地客家小吃，只需3999元。

宏祥旅行社則推出「你野是我的女王，給你一個浪漫情人節」專案，行程含君品酒店一泊住宿遊程，安排走訪野柳地質公園(女王頭)、基隆中正公園、阿根納造船廠、正濱漁港彩色屋、陽明山，最後入住台北君品酒店，下殺2699元。

此外，台北萬豪酒店「最潮高空酒吧餐廳」、台北美福、雲朗觀光集團旗下君品酒店、六福居、台北凱薩大飯店等都推出優惠住宿、餐飲活動，其中君品酒店，一泊二食7700元還可升等入住行政套房，雙人享雲軒西餐廳自助早餐及頂級客房餐飲「加拿大龍蝦分享餐」。

詳情可上ITF線上旅展活動官網查詢，網址為http://www.taipeiitf.org.tw。