搶先戴卡地亞巴黎最新極致工藝之作 楊謹華只愛務實

楊謹華出席卡地亞「Une journée avec Cartier」（A Day with Cartier）頂級珠寶展，身上配戴首次於巴黎以外曝光的2020年度最新[SUR]NATUREL系列ACHERNAR藍寶石串珠項鍊，以璀璨銀河繁星為創作靈感，透過層層交疊的寶石構建出層次分明的鮮明造型，各式切割黃鑽與黃鑽交錯彷彿銀河星星閃耀，而淡藍色剛玉組成的串珠，更是工藝重點。

「通常我們聽到串珠工藝就會以為是我們小時候在玩的珠珠，可是他們這次的主角換成小小顆的藍寶石，要把洞打在正中心的地方，若打偏了他寶石就沒了，而且在穿線的時候要非常細心，完全就是手工，沒有任何機械去串成這樣的項鍊。這對我來說，感受到珠寶的誠意跟故事跟溫度，」楊謹華說：「這是我喜歡的堅持。」