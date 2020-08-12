搶先戴卡地亞巴黎最新極致工藝之作 楊謹華只愛務實
楊謹華出席卡地亞「Une journée avec Cartier」（A Day with Cartier）頂級珠寶展，身上配戴首次於巴黎以外曝光的2020年度最新[SUR]NATUREL系列ACHERNAR藍寶石串珠項鍊，以璀璨銀河繁星為創作靈感，透過層層交疊的寶石構建出層次分明的鮮明造型，各式切割黃鑽與黃鑽交錯彷彿銀河星星閃耀，而淡藍色剛玉組成的串珠，更是工藝重點。
「通常我們聽到串珠工藝就會以為是我們小時候在玩的珠珠，可是他們這次的主角換成小小顆的藍寶石，要把洞打在正中心的地方，若打偏了他寶石就沒了，而且在穿線的時候要非常細心，完全就是手工，沒有任何機械去串成這樣的項鍊。這對我來說，感受到珠寶的誠意跟故事跟溫度，」楊謹華說：「這是我喜歡的堅持。」
她在現場也看到多件新品特別感動，例如美洲豹戒指以幼豹配襯海水藍寶石，「非常可愛，而且我覺得很年輕！」不過若要真的買回家，她自己最重視的則是珠寶的搭配性，因此這次彷彿手環的Maillon de Cartier限量瑪瑙面鑲鑽手鐲表就特別對她的胃，「因為我覺得它搭配性太高了，然後我自己也本身看過朋友戴過沒鑽的款式，所以剛剛看到眼睛為之一亮。」
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