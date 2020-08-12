侯佩岑3.6億卡地亞珠寶上身 品味神遺傳 兒子也愛珠寶

侯佩岑出席卡地亞2020年頂級珠寶展「Une journée avec Cartier」（A Day with Cartier），配戴總價約3.6億的頂級珠寶，身上是全場單價最高的VARANTIA紅寶石鑽石項鍊，高價來自鑲嵌愈來愈珍稀的緬甸紅寶石，是目前在拍賣市場上除了有色鑽石以外，每克拉單價最昂貴的寶石，共鑲嵌七顆共重17.61克拉的天然頂級緬甸枕形紅寶石。侯佩岑表示：「紅寶石要找到緬甸天然沒有處理過的很珍貴，尤其要找到這麼多顆一樣大小、又可以配成一條項鍊，真的很值得欣賞投資。」

她也大讚卡地亞最擅長的ART DECO風格對稱設計，讓紅寶石戴起來也可以很年輕。「我自己很喜歡這套，因為有長項鍊，戴起來就很有層次，甚至可以有多種戴法，還可以拿下來當手鍊。」現場可以轉動的美洲豹戒指也讓她感到很驚艷，可以轉動的豹頭靈感來自以往的骨董，在宴會中作為案號提示對方可以回家了，「這個故事會讓我覺得珠寶原來可以跟我們的生活這麼緊密，從大品牌的設計可以想像以前人的優雅跟對生活細節的講究。」