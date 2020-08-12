陳庭妮戴女神級紅碧璽許願 肖想戴2億美鑽出嫁
身為卡地亞珠寶大使的陳庭妮，出席卡地亞「Une journée avec Cartier」（A Day with Cartier）頂級珠寶展，配戴以印度女神為名的LAKSMI珠寶，項鍊鑲嵌三顆總重57.65克拉的八角形切割紅碧璽，耳環鑲嵌兩顆八角形切割紅碧璽總計22.25克拉，一樣是採用卡地亞標誌性的紅黑配色。她表示自己其實很少配戴配色這麼大膽強烈的設計，算是首次的全新嘗試。而她聽說紅碧璽就是有許願和財富的意思，「這是一個什麼sign嗎？感覺是一件好事！」因為她是全球第一個戴上這條項鍊的人，「它的好運現在在我身上。」
是否會想要許願感情相關的願望？陳庭妮開玩笑說：「我想許願如果我結婚的話可以有（展場）裡面那個22克拉的當婚戒，」經紀人立刻吐槽她：「你嫁不出去了啦！那個2億欸！」陳庭妮笑說兩個願望不衝突，希望能一次達成。而最鍾愛美洲豹的她也表示：「每一隻豹散發出來的眼神都在告訴我它是有生命的，如果我帶它回家之後我只把它收藏在保險櫃，我覺得很可憐，我會希望我收的每一個珠寶作品都可以每一天配戴。」
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