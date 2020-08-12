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iPhone拍電影不是夢 《怪胎》導演廖明毅分享拍攝秘辛

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
《怪胎》導演廖明毅分享用iPhone拍電影的幕後秘辛。記者黃筱晴／攝影
《怪胎》導演廖明毅分享用iPhone拍電影的幕後秘辛。記者黃筱晴／攝影

早在2018年就已經嘗試使用iPhone 8 Plus來拍攝盧廣仲《明仔載》MV的導演廖明毅，這幾年來持續透過iPhone拍攝了廣告、短片，而現在正在電影院熱映中的《怪胎》，正是廖明毅導演全程運用3支iPhone XS Max拍出的首部劇情長片。

過去已有許多國際導演使用iPhone拍攝，韓國導演朴贊郁在2012年時使用iPhone 4拍攝30分鐘的短片《夜釣》（NightFishing），並獲得當年柏林影展短片最高榮譽金熊獎；2015年導演西恩貝克誕生全球首部iPhone電影《夜晚還年輕》，驚艷國際；史蒂芬索德柏2018年的《瘋人院》與2019年的《空中飛鳥》也是以iPhone拍攝而成。

首度拍攝劇情長片就受到許多國際影展及獎項肯定的導演廖明毅，特別分享了這次使用iPhone拍電影的幕後祕辛，其中最大優勢就是拍得快又省，從事前勘景到現場拍攝，iPhone輕巧便於移動的特性，加上周邊搭配的腳架、穩定器、電動滑軌與傳統電影攝影機比起來都超級迷你，即使要替換外接鏡頭，也是單人就能輕鬆搞定。因此，在拍攝場景、視角選擇也能更多元，只要能擺放一支iPhone地方，就可以拍攝。整部電影的攝影組其實就只有3人，一次最多同時使用3支iPhone拍攝，演員成功演一次就可以得到3個不同鏡位的畫面，平均一天就能拍完40顆分鏡（傳統劇組一天約15～25顆），更不用說租借專業機器設備需要付出的硬體與人力成本，全都省下來了。

除了3支iPhone XS Max，這次拍攝《怪胎》用到的器材還有bitplay推出的外接廣角及望遠鏡頭、桌上型小腳架、一般攝影的高矮腳架、DJI手持穩定器搭配輪椅拍攝走路或長距離跟拍的鏡頭，定點拍攝推進或拉遠的鏡頭，則會運用電動滑軌來取代大型推軌。

導演也特別推薦使用「FiLMic Pro」App來拍影片，可精細調整ISO跟快門，也可以調整焦距，甚至色溫調校，以及專業機才有的Log模式，讓影片調整色彩與亮暗的寬容度變得更大。可以說專業機型功能FiLMic Pro都具備了，它讓iPhone從非常好的攝影機，變成可以拍攝專業影片的正式專業機。

而使用iPhone拍攝時，故事題材、分鏡構圖，還有演員的情緒表現也缺一不可，為了呼應電影「強迫症」的主題，畫面構圖比例、人物相對位置，還有整個電影畫面的色彩搭配，也都經過導演的精準規劃。對演員而言，也因為拍攝時常常只有iPhone在現場，導演與攝影是透過iPad在遠端監視畫面，不會干擾演員的表演，演出時眼前只有對戲的演員，也會比較投入而更具真實感。

廖明毅導演相信，用iPhone拍攝電影絕對是未來的趨勢，因為「一旦基礎的畫質需求被滿足了，iPhone帶來的是更大的創意可能性。我有信心讓觀眾在10分鐘之內就忘記這是部用手機拍攝的電影！」

為了讓《怪胎》拍攝達到更完美水準，廖明毅導演還預先用iPhone拍攝了「序曲前導片」《停車》試水溫。記者黃筱晴／攝影
為了讓《怪胎》拍攝達到更完美水準，廖明毅導演還預先用iPhone拍攝了「序曲前導片」《停車》試水溫。記者黃筱晴／攝影
與其他國外用iPhone拍影片的導演相比，廖明毅希望透過不加裝大型外接鏡頭，盡量直接使用iPhone原始的設定，保有手機拍攝的輕便性與靈活度。記者黃筱晴／攝影
與其他國外用iPhone拍影片的導演相比，廖明毅希望透過不加裝大型外接鏡頭，盡量直接使用iPhone原始的設定，保有手機拍攝的輕便性與靈活度。記者黃筱晴／攝影

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