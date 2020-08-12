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必比登加持！「一甲子餐飲」300顆碗粿中午就賣完
「台北台中米其林指南 2020」中的「必比登推介名單」（Bib Gourmand），已經於8月11日正式對外公布。台北合計54間的獲獎者中，包括泰姬、一甲子餐飲、昶鴻麵點等7間餐廳都是新入榜。其中已經販售超過60年的「一甲子餐飲」獲獎後，平常僅限量200～300顆的麻豆碗粿，更是剛過中午就銷售一空，排隊人潮也是絡繹不絕，常可見到20人以上的人龍等候，令老闆與員工直呼「比平常還要忙」。
鄰近艋舺祖師爺廟旁的「一甲子餐飲」，以焢肉飯、麻豆碗粿最為出名，另外還有刈包、肉粽、油條魚丸湯、豬血豬腸湯等餐點，售價多落在30～80元。其中「焢肉飯」除了一片滷得油亮的焢肉外，還有滷豆干、小黃瓜片、酸菜與辣炒蘿蔔乾點綴，鹹香開胃，每份80元。至於平常約下午2點就吃不到的麻豆碗粿，則是35元。
李老闆表示，店內的口味傳承自長輩，已經有60餘年的歷史。對於獲選必比登推介，李老闆也謙虛地表示「很驚訝，竟然路邊攤也會上榜」。其實一甲子餐飲在入選必比登名單前，就已經是萬華知名的排隊店家，上榜之後，老闆表示生意變得更好，每日僅限量供應200～300顆的麻豆碗粿，也比平常更快賣完。對於顧客的支持，李老闆也表示，希望在忙碌時，也能夠持續維持口味與品質。
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