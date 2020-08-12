露營車、豪華帳篷 精緻露營新趨勢

豪華帳棚和露營車的精緻露營成為疫情下的旅遊新趨勢！比起傳統露營方式需要耗費時間搭帳篷，精緻露營不必自己紮營點火，僅需開車抵達現場，就有專人幫忙安排，又能親近大自然，相當受親子歡迎；此外，精緻露營的豪華帳棚和露營車不輸飯店，業者還會推出各種主題，因此也廣受年輕客群喜歡，無論在歐美或台灣，都是今年暑假的熱門旅行方式。

《富比世》報導，「精緻露營（Glampimg）」結合「迷人的（glamorous）」和「Camping（露營）」兩個單字，意即讓露營擺脫以往的克難形象，變得精緻又美觀。精緻露營通常會有不同主題的豪華帳棚或者露營車，並提供三餐和體驗活動，甚至帳篷的奢華程度不輸五星級大飯店。

精緻露營風潮雖行之有年，近期因為疫情的關係又竄紅，尤其吸引喜歡奢華旅遊的旅客。在美國，精緻露營的地點大多靠近郊區或者國家公園（如黃石國家公園），其大受歡迎的原因除了省力又美觀，民眾通常開車就可到達，少了坐飛機的風險，且比起五星級大飯店，豪華帳棚因為沒有繁複的裝潢和電力等，費用會較為實惠，還能遠離人群、親近大自然，尤其在暑假時節，熱門露營場地幾乎被預訂一空。

在台灣，Glamping也是今年夏天最熱門的關鍵字。喜歡往日韓跑的年輕旅客今年出不了國，加上網美助力，使得全台各地的精緻露營場地預約爆滿。精緻露營的場地大多集中在花東和宜蘭，也有分佈在南投或西半部。業者為吸引年輕消費客群，無不推出各種帳篷和露營車，如玻璃星空屋、印地安主題帳棚、南洋風，滿足網美的拍照欲。

不只是年輕族群，精緻露營也相當受親子歡迎，因為父母省去了搭帳篷的時間，露營地又有大片草坪供孩子跑跳。此外，露營地通常也會結合當地特色，如宜蘭露營地的餐食會結合在地食材，花蓮的露營地因靠近海或者原住民部落，會提供給露營旅客夜遊、文化體驗等額外行程。

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