辣翻！超模卡拉為愛與平權發聲 穿PUMA新裝大秀長腿

也是女同志的超模卡拉迪樂芬妮（Cara Delevingne）為了挺愛與平權，不惜秀出大長腿，來演繹Pride Pack主題系列，讓人眼睛大吃冰淇淋。而Converse則聯手攝影師 Shaniqwa Jarvis把視覺藝術，化成鞋款上的圖案，展現豐富的情感與背後故事。

超模卡拉迪樂芬妮演繹PUMA的Pride Pack主題系列，還迫不及待的社群媒體上曬美照。圖／PUMA提供

造型百變可帥可美的超模卡拉應PUMA的邀請，詮釋了Pride Pack系列商品，透過鮮明彩虹色搭配吸睛圖騰，傳遞愛與平權的理念。系列主張無分性別的隔閡都該享有平等的愛，以彩虹代表色為主要設計基調，推出多款跨越性別的主題系列T恤、背心、及連帽上衣等服飾，同時將PUMA字樣換上七色彩虹色，讓招牌豹Logo也抹上漸層彩紅霓色，搭配上彩虹織帶PRIDE腰包。另外，也同步推出限定Leadcat Slide x Pride 彩虹拖鞋，鞋底以七彩漸層暈染而成；連卡拉都表示：「我已迫不及待透過社群媒體來慶祝 Pride Pack的誕生」。

超模卡拉迪樂芬妮演繹PUMA的Pride Pack主題系列，還迫不及待的社群媒體上曬美照。圖／PUMA提供

女攝影師Shaniqwa Jarvis把能代表她風格的雙重曝光花卉攝影作品，呈現於Converse Chuck Taylor All Star CX的彈性帆布上，寓意是「獻給父親的花」，是她懷念父親、向其表達敬意的方式。而在這次的聯名設計上，Shaniqwa Jarvis選擇用白色燈芯絨質感的面料製成鞋舌，與鞋面形成了對比以襯托出花卉的色調，鞋款也配有純白和花色兩款鞋帶，鞋盒以及隨附的防塵袋也印有同款花卉圖案。為了最完美呈現視覺效果，圖案也覆蓋到了Converse CX 特有的果凍質感鞋底，模壓發泡中底配以全新設計的橡膠大底，提供舒適的穿著體驗。

PUMA Pride Pack主題系列拖鞋1,080元。圖／PUMA提供

PUMA Pride Pack主題系列連帽上衣1,980元。圖／PUMA提供