太想去韓國旅遊？ 先來一枚ORIS漢江特別腕表擋著先！

疫情延燒、國境封閉，想出遊的心卻止不住悸動。假使要挑選亞洲最熱門的旅遊國家，南韓絕對在Top 3。去南韓，首都首爾（Seoul）更是美妝、影劇、娛樂、時尚、精品、買物的必踩城市；被自己臉書動態回顧的你，即便今年無法前往首爾旅遊，但或許可以先來一枚豪利時（ORIS）的漢江特別版潛水腕表、擋擋先！

這只綠油油的腕表和政治立場無關，卻和流經首都首爾的「漢江（hangang）」有關，其影響範圍或可類比於台北、新北市重要水源之一的淡水河，而漢江的影響人數可達千萬人；ORIS這回與東亞地區規模最大、擁有近數十個分支單位的「環境保育組織韓國環境運動聯合（Korean Federation for Environmental Movement，KFEM）」合作，每一只限量腕表的銷售金額，都將捐贈予KFEM，以改善漢江的環境污染，重新帶來乾淨、安全的水域品質與生態環境。