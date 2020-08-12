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美國衛生部長阿查爾夜遊故宮 陳時中回應了

太想去韓國旅遊？ 先來一枚ORIS漢江特別腕表擋著先！

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
精鋼表殼搭配綠色表圈、表面，帶來生意盎然的環保聯想。圖 / ORIS提供。
精鋼表殼搭配綠色表圈、表面，帶來生意盎然的環保聯想。圖 / ORIS提供。

疫情延燒、國境封閉，想出遊的心卻止不住悸動。假使要挑選亞洲最熱門的旅遊國家，南韓絕對在Top 3。去南韓，首都首爾（Seoul）更是美妝、影劇、娛樂、時尚、精品、買物的必踩城市；被自己臉書動態回顧的你，即便今年無法前往首爾旅遊，但或許可以先來一枚豪利時（ORIS）的漢江特別版潛水腕表、擋擋先！

這只綠油油的腕表和政治立場無關，卻和流經首都首爾的「漢江（hangang）」有關，其影響範圍或可類比於台北、新北市重要水源之一的淡水河，而漢江的影響人數可達千萬人；ORIS這回與東亞地區規模最大、擁有近數十個分支單位的「環境保育組織韓國環境運動聯合（Korean Federation for Environmental Movement，KFEM）」合作，每一只限量腕表的銷售金額，都將捐贈予KFEM，以改善漢江的環境污染，重新帶來乾淨、安全的水域品質與生態環境。

43.5毫米的精鋼表殼是以Aquis潛水腕表為原型，並具備300米防水性能和綠色表面，日期顯示位於表面內側、以一小片白色轉盤顯示，除時鐘、分鐘外，還具備小秒針顯示。腕表預定於八月底到貨，已可於ORIS官方網站以定價、包含關稅、運費購買，並可選擇限量號碼；如在台灣專賣店或零售通路則具有議價空間，可供自由選擇。

ORIS，Aquis限量潛水腕表「漢江」款，43.5毫米，精鋼，自動上鍊機芯，時間、日期顯示，70,000元。圖 / ORIS提供。
ORIS，Aquis限量潛水腕表「漢江」款，43.5毫米，精鋼，自動上鍊機芯，時間、日期顯示，70,000元。圖 / ORIS提供。
ORIS與南韓環境保育組織KFEM合作，限量腕表的部分收入將捐贈後者，支援河川整治，全球限量2,000只。圖 / ORIS提供。
ORIS與南韓環境保育組織KFEM合作，限量腕表的部分收入將捐贈後者，支援河川整治，全球限量2,000只。圖 / ORIS提供。
ORIS過往曾推出「生命之源」限量腕表，以特定河川、流域的主題腕表，品牌今年首度瞄準亞洲的南韓。圖 / ORIS提供。
ORIS過往曾推出「生命之源」限量腕表，以特定河川、流域的主題腕表，品牌今年首度瞄準亞洲的南韓。圖 / ORIS提供。
影響上千萬人的「漢江」，是流經南韓首都「首爾」的重要河川，也是本次Aquis聯名腕表的主題對象。圖 / ORIS提供。
影響上千萬人的「漢江」，是流經南韓首都「首爾」的重要河川，也是本次Aquis聯名腕表的主題對象。圖 / ORIS提供。

腕表 首爾

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