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全家便利商店「厚豆乳霜淇淋、杏仁豆腐聖代」限量開賣！還有一咬爆漿的「豆豆奶油麵包」

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
全家便利商店霜淇淋再出新招，「厚豆乳霜淇淋」展現黑白新食尚，並首次推出聖代新吃法。圖／全家便利商店提供
全家便利商店霜淇淋再出新招，「厚豆乳霜淇淋」展現黑白新食尚，並首次推出聖代新吃法。圖／全家便利商店提供

健康意識抬頭，具有優質蛋白質的豆漿、豆乳大受青睞，全家便利商店與嘉義地方創生農產品牌「榮町」合作，使用具有產銷履歷、100%國產契作大豆開發出5款豆乳系鮮食，包括濃醇香的「厚豆乳霜淇淋」和首次加料推出新吃法的「杏仁豆腐聖代」，另外還有爆漿的「豆豆奶油麵包」，值得豆乳控衝一波！

全家便利商店本次與農糧署輔導的「榮町」合作，採用青農契作「高雄選10號大豆」，每一顆大豆都有身分認證可溯源，除了產品品質佳、無農藥殘留之外，非基改與食物里程短更是一大特色。

每次推出新口味都引起拍照打卡旋風的全家便利商店霜淇淋，今年夏天大玩視覺創意，即日起限量推出的「厚豆乳霜淇淋」將大豆磨成粉製成，濃順的豆香融在奶香中，調配出剛剛好的甜度，更能襯托出豆乳的風味，再搭配限量黑色餅皮，售價39元，8月14日前於全家便利商店App可享霜淇淋2支59元（不限口味）的快閃優惠。

大推必嘗的「杏仁豆腐聖代」，以散發天然杏仁香的杏仁豆腐搭配「厚豆乳霜淇淋」，滑順綿密、甜而不膩，是品嘗傳統好滋味的新吃法，售價59元。

除了夏日必吃的霜淇淋之外，全家便利商店在早餐、點心的麵包類也推出豆乳系商品，運用國產大豆作為餡料，通過Clean Label少添加潔淨標示認證，「豆豆奶油麵包」以國產大豆製成麵包體，搭配萬丹紅豆與滑順黃豆奶霜的雙重內餡，一咬爆漿的口感雙重滿足，售價35元；「芝麻豆乳天使蛋糕」選用綿密濕潤的芝麻天使蛋糕體，搭配濃厚豆乳內餡，售價32元。即日起至9月8日「豆豆奶油麵包」、「芝麻豆乳天使蛋糕」可享搭配飲料49元的超值配優惠。

另外還有全家便利商店門市LINE群組限定的「紅茶豆乳蛋糕盒」，以紅茶蛋糕搭配豆奶慕斯、黃豆慕斯，冰過再吃更爽口，售價149元，8月13日起開放訂購。

即日起自8月17日於全家便利商店敦新店（台北市大安區仁愛路四段112巷5號）設立期間限定的「榮町豆乳小攤車」，以花草風格設計搭配厚豆乳系列產品，展現豆乳自然清新的風格，想要拍美照打卡可多多利用。

全家便利商店限量推出「杏仁豆腐聖代」，是首次將霜淇淋加料製成聖代的新吃法。圖／全家便利商店提供
全家便利商店限量推出「杏仁豆腐聖代」，是首次將霜淇淋加料製成聖代的新吃法。圖／全家便利商店提供
全家便利商店敦新店即日起自8月17日設立期間限定的「榮町豆乳小攤車」。圖／全家便利商店提供
全家便利商店敦新店即日起自8月17日設立期間限定的「榮町豆乳小攤車」。圖／全家便利商店提供
全家便利商店門市LINE群組限定的「紅茶豆乳蛋糕盒」，售價149元，8月13日起開放訂購。圖／全家便利商店提供
全家便利商店門市LINE群組限定的「紅茶豆乳蛋糕盒」，售價149元，8月13日起開放訂購。圖／全家便利商店提供
全家便利商店門市LINE群組限定的「紅茶豆乳蛋糕盒」，售價149元，8月13日起開放訂購。記者陳立儀／攝影
全家便利商店門市LINE群組限定的「紅茶豆乳蛋糕盒」，售價149元，8月13日起開放訂購。記者陳立儀／攝影
全家便利商店新推出3款豆乳系麵包、蛋糕。圖／全家便利商店提供
全家便利商店新推出3款豆乳系麵包、蛋糕。圖／全家便利商店提供
全家便利商店霜淇淋限量推出「厚豆乳霜淇淋」，搭配限量黑色餅皮，售價39元。記者陳立儀／攝影
全家便利商店霜淇淋限量推出「厚豆乳霜淇淋」，搭配限量黑色餅皮，售價39元。記者陳立儀／攝影
全家便利商店「豆豆奶油麵包」搭配萬丹紅豆與滑順黃豆奶霜的雙重內餡。記者陳立儀／攝影
全家便利商店「豆豆奶油麵包」搭配萬丹紅豆與滑順黃豆奶霜的雙重內餡。記者陳立儀／攝影
全家便利商店限量推出「杏仁豆腐聖代」，是首次將霜淇淋加料製成聖代的新吃法，售價59元。記者陳立儀／攝影
全家便利商店限量推出「杏仁豆腐聖代」，是首次將霜淇淋加料製成聖代的新吃法，售價59元。記者陳立儀／攝影
全家便利商店「豆豆奶油麵包」，售價35元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店「豆豆奶油麵包」，售價35元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店「芝麻豆乳天使蛋糕」以綿密濕潤的芝麻天使蛋糕體搭配濃厚豆乳內餡，售價32元。記者陳立儀／攝影
全家便利商店「芝麻豆乳天使蛋糕」以綿密濕潤的芝麻天使蛋糕體搭配濃厚豆乳內餡，售價32元。記者陳立儀／攝影
全家便利商店霜淇淋限量推出「厚豆乳霜淇淋」、「杏仁豆腐聖代」。記者陳立儀／攝影
全家便利商店霜淇淋限量推出「厚豆乳霜淇淋」、「杏仁豆腐聖代」。記者陳立儀／攝影

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