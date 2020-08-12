愛心手機殼還附零錢包 MIU MIU七夕系列實用又可愛
喜歡甜美可愛路線穿搭的人一定對MIU MIU Matelassé皮革非常熟悉，獨特又具高度辨識度的皺褶，簡單就能展現浪漫公主風。今年七夕，MIU MIU就以Matelassé皮革系列為主題，還邀請大陸女星楊超越獨家展示，在可愛中增添復古個性韻味，看起來有點古靈精怪的魅力。
在形象廣告中，楊超越坐在像是宮廷風建築柱的椅子上，身穿白色衣領印花連衣裙，用黑色長襪配點綴珠寶搭扣的漆皮穆勒鞋，顛覆公主風穿搭會有的搭配守則，注入更多現代女孩的獨特性格特色。
七夕系列中MIU MIU網羅了各式包款與小皮件，都可以見到Matelassé皮革主題，像是Miu Belle與Miu Coffer手袋，或是以愛心造型打造而成的錢包，零錢配飾、萬用配飾等等，顏色上有紅色、裸色、粉紅等可選擇。另外也有水晶寶石項鍊，MIU MIU字樣耳環等等飾品。最推薦的就是多功能手機套，用愛心Matelassé皮革小包組成的設計，非常實用又搶眼啊！
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