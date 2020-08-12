愛心手機殼還附零錢包 MIU MIU七夕系列實用又可愛

喜歡甜美可愛路線穿搭的人一定對MIU MIU Matelassé皮革非常熟悉，獨特又具高度辨識度的皺褶，簡單就能展現浪漫公主風。今年七夕，MIU MIU就以Matelassé皮革系列為主題，還邀請大陸女星楊超越獨家展示，在可愛中增添復古個性韻味，看起來有點古靈精怪的魅力。

在形象廣告中，楊超越坐在像是宮廷風建築柱的椅子上，身穿白色衣領印花連衣裙，用黑色長襪配點綴珠寶搭扣的漆皮穆勒鞋，顛覆公主風穿搭會有的搭配守則，注入更多現代女孩的獨特性格特色。