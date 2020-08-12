超人氣「台灣大餅」 舊振南、全喜餅舖共30家獲獎

百年老字號糕餅品牌舊振南果真薑是老得辣！今夏糕餅界的盛事，由經濟部商業司主辦、商研院執行的「南臺灣大餅節」，選出「傳統組」及「創新組」共30家優勝廠商，其中舊振南分別以香菇魯肉餅和茂谷柑酥二項產品獲獎。

商業司指出，台灣婚禮大餅文化源遠流長，與生活及禮俗密不可分，婚禮大餅更象徵父母對出嫁女兒的祝福，對外宣告「家中有人結婚了」，以分享喜訊給親朋好友。隨著時代變遷，大餅也由傳統型態，已有創新創意手法，為兼具文化的傳承及創意的意象，使大餅結合婚宴、喜慶及飲茶等，成為生活伴手禮之一。

為突顯大餅文化多元的特色，商業司將本次競賽分為「傳承組」及「創新組」兩大組別。

「傳承組」主要著重在歷史及代代相傳文化特色，寓意把喜悅揉進麵團，藉由大餅將祝福心意盡然表達；「創新組」是翻轉傳統大餅之意象，著重在美學、創意、視覺的另類創意甄選。

且本次甄選，除了針對基本的口味和包裝進行評分外，也分別針對傳統工藝和產品創新做評選，商業司表示，期待透過本次活動，再次喚起台灣民眾對於糕餅文化的熱情，享受每一份幸福好滋味。

獲獎名單「傳承獎」：二崙佳美-狀元餅、不二緻果-芋頭蛋黃餅、天美珍火車餅專賣店-奮起的餅、日香珍餅舖-狀元喜餅、全喜餅舖-幸福綠豆椪、吳記餅店-綠豆椪、和合信餅店-香菇魯肉餅、明玉餅店-金牌狀元餅、明祥餅舖-滷肉豆沙餅、美日珍餅舖-核桃蛋黃、家榮乳酪蛋糕-鴛鴦Q餅、華珍食品-老鷹紅豆沙蛋黃餅、順利餅舖-雪月金沙、新台灣餅舖-鴛鴦喜餅、舊振南食品-香菇魯肉餅等15件產品。

「創新獎」獲獎名單：一味香-蘋婆酥餅、不二緻果-金賞綠豆酥、天美珍火車餅專賣店-火車餅、全喜餅舖-蘋安綠豆椪、吳記餅店-晶沙酥、和興喜餅名店-白雪酥、明祥餅舖-鳥仔餅、明新食品-采紋Q餅、英銓餅舖-三色餅、康鼎食品-黑鑽堅果巧克力12兩大餅、深緣及水-台南深緣餅、華珍食品-萬巒豬腳滷肉餅、新台灣餅舖-桃城噴水餅、福榮囍餅-芋見MOCHI、舊振南食品-茂谷柑酥等15件產品。