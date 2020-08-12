改變124年的歷史！LV新圖紋誕生 迷你托特包要tag男友
翻玩Logo與印花是精品品牌近年樂此不疲的設計風潮，路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）近期的一大變革，就是動搖了歷時124年的monogram設計；此經典圖樣曾放大、縮小、倒轉或是改變編排方式，但在今年下半年度即將推出的「Since 1854」全新印花，則是將monogram做了大幅度的圖紋改變。
誕生於1896年的monogram是由創辦人Louis Vuitton的兒子George Vuitton所設計，當時的初衷是為杜絕行李箱仿冒，而受Asnieres故居（現為路易威登博物館）裝飾啟發，設計了具有品牌標識度的monogram，自此奠定品牌的靈魂設計，以創辦人姓名縮寫的LV兩字加上花朵形狀的幾何圖案，構成了歷百年不衰的魅力。「Since 1854」年的嶄新登場，不僅向1896年monogram的誕生致敬，也紀念品牌成立的1854年。
女裝藝術總監Nicolas Ghesquiere設計的「Since 1854」以緹花織紋的立體感作為設計，在原本monogram的花卉輪廓中，加入LV與1854的新字體，其中的數字8轉變為花瓣造型，線條復古典雅。全新「Since 1854」系列推出時裝，也運用在Dauphine、Neverfull、Petit Noe等經典包款之上，其中的Petit Sac Plat小提袋有著熱門爆款的極佳賣相，在緹花織紋中，也展現出經典懷舊的風雅氣息。
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