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改變124年的歷史！LV新圖紋誕生 迷你托特包要tag男友

聯合報 / 楊詩涵/即時報導
Petit Noe水桶包，67,500元。圖／LV提供
Petit Noe水桶包，67,500元。圖／LV提供

翻玩Logo與印花是精品品牌近年樂此不疲的設計風潮，路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）近期的一大變革，就是動搖了歷時124年的monogram設計；此經典圖樣曾放大、縮小、倒轉或是改變編排方式，但在今年下半年度即將推出的「Since 1854」全新印花，則是將monogram做了大幅度的圖紋改變。

誕生於1896年的monogram是由創辦人Louis Vuitton的兒子George Vuitton所設計，當時的初衷是為杜絕行李箱仿冒，而受Asnieres故居（現為路易威登博物館）裝飾啟發，設計了具有品牌標識度的monogram，自此奠定品牌的靈魂設計，以創辦人姓名縮寫的LV兩字加上花朵形狀的幾何圖案，構成了歷百年不衰的魅力。「Since 1854」年的嶄新登場，不僅向1896年monogram的誕生致敬，也紀念品牌成立的1854年。

女裝藝術總監Nicolas Ghesquiere設計的「Since 1854」以緹花織紋的立體感作為設計，在原本monogram的花卉輪廓中，加入LV與1854的新字體，其中的數字8轉變為花瓣造型，線條復古典雅。全新「Since 1854」系列推出時裝，也運用在Dauphine、Neverfull、Petit Noe等經典包款之上，其中的Petit Sac Plat小提袋有著熱門爆款的極佳賣相，在緹花織紋中，也展現出經典懷舊的風雅氣息。

Deauville手袋，價格未定。圖／LV提供
Deauville手袋，價格未定。圖／LV提供
Since 1854緹花系列，右上角Petit Sac Plat小提袋勢成爆款。圖／LV提供
Since 1854緹花系列，右上角Petit Sac Plat小提袋勢成爆款。圖／LV提供
休閒漁夫帽，價格未定。圖／LV提供
休閒漁夫帽，價格未定。圖／LV提供
女裝藝術總監Nicolas Ghesquiere設計的「Since 1854」系列包括時裝與Deauville包款等配件。圖／LV提供
女裝藝術總監Nicolas Ghesquiere設計的「Since 1854」系列包括時裝與Deauville包款等配件。圖／LV提供
Petite Malle小箱包，價格未定。圖／LV提供
Petite Malle小箱包，價格未定。圖／LV提供
Dauphine系列包款也換上嶄新的Since 1854緹花。圖／LV提供
Dauphine系列包款也換上嶄新的Since 1854緹花。圖／LV提供
Metropolis踝靴，56,500元。圖／LV提供
Metropolis踝靴，56,500元。圖／LV提供
Starboard樂福草編鞋，23,100元。圖／LV提供
Starboard樂福草編鞋，23,100元。圖／LV提供
模特兒身穿以皮革和Since 1854緹花打造的服裝，配襯Neo Saumur側背包。圖／LV提供
模特兒身穿以皮革和Since 1854緹花打造的服裝，配襯Neo Saumur側背包。圖／LV提供
Podium高跟涼鞋，價格未定。圖／LV提供
Podium高跟涼鞋，價格未定。圖／LV提供
Petit Sac Plat小提袋，價格未定。圖／LV提供
Petit Sac Plat小提袋，價格未定。圖／LV提供
Dauphineg手袋，13萬1,000元。圖／LV提供
Dauphineg手袋，13萬1,000元。圖／LV提供
經典Speedy手袋換上Since 1854緹花新貌。圖／LV提供
經典Speedy手袋換上Since 1854緹花新貌。圖／LV提供

品牌 LV

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