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走過310年！麥森精品帶貴客領略大自然、歐洲貴族之美

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
威尼斯藝術之城花瓶。圖／國裕提供
威尼斯藝術之城花瓶。圖／國裕提供

該如何培養自己的美感呢？那就從欣賞瓷器開始吧！歐洲貴族們最愛的瓷器品牌「麥森瓷器」，今年歡慶310周年，代理的國裕精品，在全台舉辦4場麥森瓷器的精華特展，透過專業彩繪師、雕塑師與畫家，以專業的手工，勾勒出大自然、動物、18世紀風景，每位麥森瓷器大師在每件作品中，都投注了最完全的心力，用獨特且勾人的角度，帶領台灣的貴客們，好好認識歐洲藝術之美。

今年度最值得分享的是麥森畫家凱瑟琳．葛里茨蔓（Kathrin Gleitsmann），她擅長運用自己的觀點，重新讓歷史畫作有了現代感，特別鍾愛威尼斯，2020新作「威尼斯藝術之城」花瓶，受到威尼斯風俗畫家彼得羅·隆吉（Pietro Longhi，1696-1770）的影響，在花瓶上帶領大家一窺威尼斯人的日常生活。

在花瓶上，可以看見多樣化的威尼斯人，以一場貿易聚會為主，有著時髦穿著的仕女、淑女等，大運河的風光成為仕女的裙子，整體畫面顏色淡雅中，細瞧能欣賞畫家的筆觸，遠看大器、近看讚嘆，值得收藏。

另一幅威尼斯壁畫，透過顏色上的反差，可以感受當年威尼斯盛世之時的豐富能量；而水都之戀壁畫中，還能發現畫家巧思，除了威尼斯為主題外，咖啡、可可與茶葉也成為主角，極具故事性。

今年度，凱瑟琳．葛里茨蔓也為台灣的貴客，特別操刀「麥森情緣壁畫」，以一位翩翩起舞的舞者，搭配威尼斯城市剪影，代表著舞蹈的美好，即將起飛。

擅長動物畫風的畫家戴戴勒夫‧瑞特（D. Ritter），今年度新作是「海底仙蹤圓盤」，有著多樣化的熱帶魚，彷彿就從船艙中看出去的海洋奇景，妥善的構圖，每隻魚獨立卻又各自有關聯。

另位畫家洛可‧罕米傑（Rocco Hummitzsch），喜愛花卉，今年特別以麥森新研發出來的「藍色」，作為「藍色真情」花瓶主題，大量迷人的花卉，如玫瑰、罌粟、繡球花，充滿自然主義的彩繪技巧，刻意搭配金邊裝飾，彷彿充滿3D立體感。他的另幅作品「莫里茨堡」壁畫，該城市有歐洲最美麗的水上宮殿，曾是羅馬帝國奧古斯特二世的狩獵行宮，也是麥森瓷工坊的創辦人，以高度寫實的壁畫，讓大家彷彿就親眼目睹了這座迷人的水上宮殿。

銅版畫大師麥可·安德斯（Michael Andreas）今年帶來「春色天香」花瓶，以牡丹與向日葵，透過銅版畫形式呈現，有股安定與內斂的形象，華麗裝飾為這件作品增添尊貴感。

國裕精品舉辦的「2020麥森情緣」，台北場已於日前結束，尚有下列三場：

台中場：

展覽時間：8/13(四)~8/18(二)

展覽地點：台中大遠百10樓南棟活動會館

高雄場：

展覽時間：8/20(四)~8/25(二)

展覽地點：高雄漢來飯店1樓event Hall

新竹場：

展覽時間：8/26(三)14:00~8/31(一)

展覽地點：新竹大遠百6樓活動中心

國裕精品舉辦「2020麥森情緣」。圖／國裕提供
國裕精品舉辦「2020麥森情緣」。圖／國裕提供
古典劇碼雙人摩卡組。圖／國裕提供
古典劇碼雙人摩卡組。圖／國裕提供
金色戀人茶葉罐。圖／國裕提供
金色戀人茶葉罐。圖／國裕提供
麥森情緣壁畫。圖／國裕提供
麥森情緣壁畫。圖／國裕提供
水都之戀壁畫。圖／國裕提供
水都之戀壁畫。圖／國裕提供
海底仙蹤圓盤。圖／國裕提供
海底仙蹤圓盤。圖／國裕提供
漫舞之春寶瓶。圖／國裕提供
漫舞之春寶瓶。圖／國裕提供
莫里茲堡壁畫 。圖／國裕提供
莫里茲堡壁畫 。圖／國裕提供
威尼斯風光壁畫。圖／國裕提供
威尼斯風光壁畫。圖／國裕提供
藍色真情花瓶。圖／國裕提供
藍色真情花瓶。圖／國裕提供
春色天香花瓶。圖／國裕提供
春色天香花瓶。圖／國裕提供

威尼斯 壁畫 新竹

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