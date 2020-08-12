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STAYREAL x Hello Kitty釋放超萌威力！STYLE送你情侶T

聯合報 / 消費中心／即時報導
STAYREAL x Hello Kitty強勢聯手。（圖／STAYREAL提供）
STAYREAL x Hello Kitty強勢聯手。（圖／STAYREAL提供）

STAYREAL歡慶13週年，持續帶來令人驚艷的聯名驚喜！繼7月推出主理人阿信最愛的海綿寶寶之後，緊接著8月再度找來最強萌主Hello Kitty強勢回歸！Hello Kitty是STAYREAL第一個合作聯名肖像，首款推出的「機械凱蒂」用大膽創意顛覆Hello Kitty的粉紅想像，成功讓男孩第一次將Hello Kitty穿上身，在國際上也獲得廣大Hello Kitty迷的迴響。

閃耀凱蒂信念T。（圖／STAYREAL提供）
閃耀凱蒂信念T。（圖／STAYREAL提供）

本次以Hello Kitty最喜歡的「蘋果」為主題象徵，用生動活潑的氛圍重現Hello Kitty的生活日常。多款STAYREAL獨家繪製的創意圖騰，讓Hello Kitty挑戰不同職業大玩cosplay，包括化身小食堂老闆娘大喊歡迎光臨、變身機械造型駕著指揮艇出發、套上帽T以街頭萌主現身、還有體重不小心超標的Hello Kitty，面對需要運動時的逗趣表情…等；另外也有Hello Kitty迷最愛的經典圖騰，帶大家重返Hello Kitty最初的純真萌樣，款款百搭又吸睛！STAYREAL x Hello Kitty聯名系列將於8/7正式發售，一起感受Hello Kitty的超萌威力！

凱蒂小食堂T 。（圖／STAYREAL提供）
凱蒂小食堂T 。（圖／STAYREAL提供）

迎接七夕情人節，udnSTYLE與STAYREAL合作準備情侶T要送大家唷！只要加入udnSTYLE粉絲團，Tag想告白的對象並留下一句話，就有機會抽中STAYREAL x Hello Kitty系列T-shirt！

指揮艇凱蒂T黑色和粉色。（圖／STAYREAL提供）
指揮艇凱蒂T黑色和粉色。（圖／STAYREAL提供）

◎活動方式：

1.加入udn STYLE粉絲團

2.在活動貼文tag你/妳想告白的對象，並留下你想跟他說的一句話

◎活動時間：即日起至8月18日止。

◎得獎獎項：STAYREAL x Hello Kitty 系列情侶T，共2組

◎得獎公布：8月19日14:00公布於粉絲團貼文

◎兌領方式：得獎名單將於粉絲團活動貼文上公布，得獎者請於8月21日 18:00前將領取的完整資料（真實姓名、手機號碼與寄送地址）私訊小編，小邊就可以趕在情人節寄出囉。

◎主辦單位保留隨時修改、變更或中止活動辦法及變更獎項的自主權，且毋需做事前通知。 若有其他未盡事宜，悉依主辦單位相關規定或解釋。

若有任何問題，可E-mail至活動小組信箱udnimc@gmail.com，我們將盡速為您解答。

動起來！凱蒂寬版T。（圖／STAYREAL提供）
動起來！凱蒂寬版T。（圖／STAYREAL提供）

凱蒂在哈囉T。（圖／STAYREAL提供）
凱蒂在哈囉T。（圖／STAYREAL提供）

Hello Kitty 告白

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