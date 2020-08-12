夏天沒胃口？大溪笠復威斯汀主廚推水果創意美食餐

天氣熱沒胃口？桃園市大溪笠復威斯汀度假酒店儷軒中餐廳主廚團隊設計系列清涼爽口的美味，「仲夏繽紛水果饗宴」創意美食將熟悉的水果，呈現繽紛滋味顛覆味蕾，交織出視覺、味覺的多層享受。

10月25日前於大溪威斯汀享用仲夏繽紛水果饗宴，套餐每份1380元+10%，主廚精選菜色包含香芒琵琶鳳尾蝦、香酥玉帶火龍果、香水椰子人蔘雞、百香優格舒肥鴨 、香橙百花纏萬貫、紅柚起司龍鬚捲 、楊桃釀黃金圓鱈 、紫羅蘭醬牛小排 、鮮筍粉蒸藜米雞等，佳餚讓饕客驚艷一夏。