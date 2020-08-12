快訊

台中鉛中毒案今驚爆還有一家！康然中醫涉禁藥硃砂入藥

礁溪老爺爆發百餘人疑食品中毒案 檢體驗出諾羅病毒

夏天沒胃口？大溪笠復威斯汀主廚推水果創意美食餐

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
峇里島風格池畔享受沁涼的假期。圖／大溪笠復威斯汀提供
峇里島風格池畔享受沁涼的假期。圖／大溪笠復威斯汀提供

天氣熱沒胃口？桃園市大溪笠復威斯汀度假酒店儷軒中餐廳主廚團隊設計系列清涼爽口的美味，「仲夏繽紛水果饗宴」創意美食將熟悉的水果，呈現繽紛滋味顛覆味蕾，交織出視覺、味覺的多層享受。

10月25日前於大溪威斯汀享用仲夏繽紛水果饗宴，套餐每份1380元+10%，主廚精選菜色包含香芒琵琶鳳尾蝦、香酥玉帶火龍果、香水椰子人蔘雞、百香優格舒肥鴨 、香橙百花纏萬貫、紅柚起司龍鬚捲 、楊桃釀黃金圓鱈 、紫羅蘭醬牛小排 、鮮筍粉蒸藜米雞等，佳餚讓饕客驚艷一夏。

除美食饗宴，想趁機體驗奢華住宿的民眾把握機會，大溪威斯汀9月30日前全新推出「儷影∙雙享遊」一泊二食專案，入住獨樹一格的行政套房，平日每晚1萬6000+15.5%起，含知味西餐廳雙人自助早餐，及儷軒中餐廳雙人晚餐套餐，在峇里島風格池畔享受沁涼的假期，還可搭配使用實體振興券3000元，享受「天夢經典」60分鐘療程（價值3850），體驗身心放鬆時刻。專案詳情請洽官網或洽客服專線（03）2725777 。

「仲夏繽紛水果饗宴」創意美食清涼爽口。圖／大溪笠復威斯汀提供
「仲夏繽紛水果饗宴」創意美食清涼爽口。圖／大溪笠復威斯汀提供

菜色

延伸閱讀

全民權證／美食 押價內外15%

民宿管家學校 推40種旅遊體驗課程

復興幸福巴士下周上路 可預約叫車

桃園民宿管家學校 推40種旅遊體驗課即起報名

相關新聞

日吃10碗沾麵送「麝香豬」！網友樂：自己的叉燒自己養

「消費集點送贈品」的概念，已經是許多店家慣用的行銷手法，也常見到許多夢幻大禮等著民眾兌換。位於台北的日式沾麵店「麵屋壹の...

STAYREAL x Hello Kitty釋放超萌威力！STYLE送你情侶T

STAYREAL歡慶13週年，持續帶來令人驚艷的聯名驚喜！繼7月推出主理人阿信最愛的海綿寶寶之後，緊接著8月再度找來最強...

米津玄師粉絲準備尖叫吧！UNIQLO聯名UT將在台上市 不用找代買了

日前在紐約開賣的米津玄師與UNIQLO聯名UT系列，一上市就挾帶著米津玄師的高人氣，多款迅速都斷碼甚至斷貨。原本台灣粉絲...

準兒媳、女兒都是最佳代言人 貝嫂努力拯救自有品牌

貝克漢的老婆維多利亞貝克漢（Victoria Beckham，人稱貝嫂）自有品牌Victoria Beckham可以說是...

威士忌教父Charles Maclean 推出限量慈善威士忌

世界知名的「蘇格蘭威士忌教父」Charles Maclean，與三個兒子Ewan、Jamie 與 Lachlan Mac...

台北亞都「住1贈1」兩晚5千有找 再送萬元抵用券

台北亞都麗緻大飯店推出「住1贈1。萬元振興券」雙人住房專案，體驗iPad智能卓越客房，每房4,999元，若搭配三倍振興券...

比海還深？波爾表Skindiver復刻潛水表 自帶光源！

心理抱持著信念是很重要的事。尤其當大環境困頓、不明，信念就像光線、引領著我們，從眼下安然的踏向彼方。信念是無形的光，但在...

舒潔慶50歲！囤衛生紙趁現在 攜手PChome辦促銷殺5折

每個人每天都會用衛生紙，其中「舒潔」可說是領導品牌，從1971年推出原生紙漿衛生紙後，舒潔今年滿50歲，即日起至8月17...

走跳世界／花蓮玉里乘涼放空

風光明媚的東台灣，已成為此波疫情國旅潮下的熱門旅遊地。其中坡度平緩好走、交通相對便利的「瓦拉米步道」前段，能讓初級玩家輕...

刈包老店：客人心中幾顆星最重要

今年米其林「必比登推介」昨率先公布名單，台中市有廿一間店家上榜，其中，新月餐飲集團旗下的新月梧桐、京華煙雲同時入選，讓創辦人羅友竹嚇了一大跳。

米其林必比登出爐 台中21家入榜

受許多饕客關注的米其林指南，今年首度加入台中的餐廳評比，「台北台中米其林指南 2020」昨日率先公布「必比登推介」（Bib Gourmand）名單，台北共有卅一間店家、廿三間街頭小吃上榜，合計五十四間，其中包含七家新入榜名單；台中則有廿一間餐廳入榜。

今年更接地氣？ 美食家：選店標準有落差

今年米其林指南公布「必比登」推薦美食餐廳，美食家對於今年是否更接地氣，看法兩極。王瑞瑤表示，台北多小吃，台中以餐廳為主，同是必比登，兩地選店卻落差大；以牛肉麵來說，一碗九百元進榜，百元有找也入列，必比登的標準與精神在哪裡？

熱門新聞

逢庚子年重災不斷…2020苦日子何時過？命理師推這「時間點」

從被暗戀到被外遇...我離婚了 所以我開始畫畫！

財神爺只愛他！大樂透頭獎1.28億1注獨得 獎落台中

母要求比照哥哥給孝親費 她一聽金額立刻拒絕反遭罵「不孝」

心動嗎？8年級職業軍人轉任品檢員 一上工13萬元入袋

7-11「哈根達斯超級好康」來了！迷你杯、雪糕任選3入特價　最狂18杯迷你杯999元

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。