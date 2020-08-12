夏天沒胃口？大溪笠復威斯汀主廚推水果創意美食餐
天氣熱沒胃口？桃園市大溪笠復威斯汀度假酒店儷軒中餐廳主廚團隊設計系列清涼爽口的美味，「仲夏繽紛水果饗宴」創意美食將熟悉的水果，呈現繽紛滋味顛覆味蕾，交織出視覺、味覺的多層享受。
10月25日前於大溪威斯汀享用仲夏繽紛水果饗宴，套餐每份1380元+10%，主廚精選菜色包含香芒琵琶鳳尾蝦、香酥玉帶火龍果、香水椰子人蔘雞、百香優格舒肥鴨 、香橙百花纏萬貫、紅柚起司龍鬚捲 、楊桃釀黃金圓鱈 、紫羅蘭醬牛小排 、鮮筍粉蒸藜米雞等，佳餚讓饕客驚艷一夏。
除美食饗宴，想趁機體驗奢華住宿的民眾把握機會，大溪威斯汀9月30日前全新推出「儷影∙雙享遊」一泊二食專案，入住獨樹一格的行政套房，平日每晚1萬6000+15.5%起，含知味西餐廳雙人自助早餐，及儷軒中餐廳雙人晚餐套餐，在峇里島風格池畔享受沁涼的假期，還可搭配使用實體振興券3000元，享受「天夢經典」60分鐘療程（價值3850），體驗身心放鬆時刻。專案詳情請洽官網或洽客服專線（03）2725777 。
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