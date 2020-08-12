日吃10碗沾麵送「麝香豬」！網友樂：自己的叉燒自己養

「消費集點送贈品」的概念，已經是許多店家慣用的行銷手法，也常見到許多夢幻大禮等著民眾兌換。位於台北的日式沾麵店「麵屋壹の穴ichi」，近期就首度推出集點卡活動，只要期限內集滿1,500碗，就可以獲得「麝香豬」一隻，讓中獎者可以牽回家抱抱。隨著消息一出，網友也笑稱「集點換豬！」、「有人要一起集資換豬嗎」、「頭等獎品可以代客料理嗎」

麵屋壹の穴ichi鄰近台灣大學、台北教育大學，是許多日系麵食愛好者的口袋名單之一。店內供應有基本、味玉、肉盛等3種配置模式，售價自220～280元不等，民眾可以依照個人喜好，選擇豚雞湯頭、豚雞咖哩湯頭、豚雞煮干湯頭，或是期間限定的湯頭，創造出個人化的沾麵，亦可加購炸蝦拼盤、唐揚雞等配菜。

麵屋壹の穴ichi本次推出的集點卡活動，一碗沾麵可兌換一點，集滿5、10、15點，就可兌換叉燒拼盤、炸雞、燒烤肋排等不同的餐點。集滿1,500點的頭獎，則是「麝香豬一隻讓你牽回家抱抱」。由於活動只到12月31日，因此平均一天要吃10～11碗，才有機會累積1,500點，可謂是超級任務。店家也建議找朋友一起。