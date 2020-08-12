米津玄師粉絲準備尖叫吧！UNIQLO聯名UT將在台上市 不用找代買了

日前在紐約開賣的米津玄師與UNIQLO聯名UT系列，一上市就挾帶著米津玄師的高人氣，多款迅速都斷碼甚至斷貨。原本台灣粉絲們只能隔海興嘆或是要找代買，好消息是在繼紐約之後，UNIQLO也將在亞洲（包括台灣）也推出這系列。

MV觀看次數屢屢打破紀錄的超人氣歌手米津玄師首度與UNIQLO合作，推出限定系列T恤，消息一出引起粉絲們的關注，並搶先於北美地區實體店鋪，及境內的線上商店銷售。現在台灣的消費者也不用再找代買了，UNIQLO確定將於8月14日也同步上市這系列T恤。聯名款呈現了多才多藝的米津玄師許多原創插畫角色，他的招牌貓也有被收錄其中，而且他還親自監製所有印花藝術創作，確保他的風格插畫和精彩照片能完美結合，在黑白基底色調中添加綠色和粉紅色，獨特中性設計將帶給每一位消費者愉悅的穿衣享受。

廣告正妹幸潔（左）與男星劉修甫演繹米津玄師與UNIQLO聯名的UT系列服飾590元。圖／UNIQLO提供

值得一提的是，先前在UNIQLO紐約第五大道旗艦店的外牆，首次呈現這次聯名UT主視覺，同時也是米津玄師最新專輯《Stray Sheep》的夾克插畫。在紐約開賣當天也是米津玄師宣布與文電玩遊戲「Fortnite要塞英雄」合作，成為第一位非北美合作的音樂家舉辦一場Party Royale主題虛擬演唱會。UNIQLO全球店舖包含日本UNIQLO PARK橫濱港灣店、中國上海等地區，皆有特殊店舖裝飾，供各地米津玄師粉絲打卡拍照，但可惜的是詢問品牌方時，表明台灣將不會有類似的作法。

男星劉修甫演繹米津玄師與UNIQLO聯名的UT系列服飾590元。圖／UNIQLO提供

男星劉修甫演繹米津玄師與UNIQLO聯名的UT系列服飾590元。圖／UNIQLO提供

廣告正妹幸潔演繹米津玄師與UNIQLO聯名的UT系列服飾590元。圖／UNIQLO提供

男星劉修甫演繹米津玄師與UNIQLO聯名的UT系列服飾590元。圖／UNIQLO提供

廣告正妹幸潔演繹米津玄師與UNIQLO聯名的UT系列服飾590元。圖／UNIQLO提供

廣告正妹幸潔演繹米津玄師與UNIQLO聯名的UT系列服飾590元。圖／UNIQLO提供

米津玄師與UNIQLO聯名的UT系列服飾590元。圖／UNIQLO提供

米津玄師與UNIQLO聯名的UT系列服飾590元。圖／UNIQLO提供

男星劉修甫演繹米津玄師與UNIQLO聯名的UT系列服飾590元。圖／UNIQLO提供

米津玄師與UNIQLO聯名的UT系列服飾590元。圖／UNIQLO提供

米津玄師與UNIQLO聯名的UT系列服飾590元。圖／UNIQLO提供