準兒媳、女兒都是最佳代言人 貝嫂努力拯救自有品牌
貝克漢的老婆維多利亞貝克漢（Victoria Beckham，人稱貝嫂）自有品牌Victoria Beckham可以說是叫好不叫座的時裝品牌之一，從創立以來雖然靠著各種適合現代女性穿著的俐落設計備受好評，卻始終無法擺脫虧損連連的狀況，近幾年也經常被拿出來諷刺。最近遇到新冠肺炎疫情，更是關店又裁員，就算老公金援也沒用。
可能就是因為如此吧，貝嫂最近在社群上更是採取了新的方式為自己的品牌打廣告—那就是讓準兒媳妮寇拉佩茲（Nicola Peltz）穿上Victoria Beckham的衣服，還在旁邊清楚標示衣服的季別與設計主題名，讓她在與長子布魯克林大曬恩愛的同時也能順便讓粉絲們注意到衣服。其實這招貝嫂除了用在準兒媳身上，也會用在女兒哈潑身上，今年九歲的哈潑身高已經足夠可以撐起各式美麗的洋裝，穿起媽媽設計的單品不只好看還有種溫馨感。
而關於貝嫂與準兒媳妮寇拉佩茲的傳言也沒有停過，除了妮寇拉佩茲與布魯克林疑似已經秘密登記結婚之外，有關於妮寇拉佩茲是「億萬千金」的超狂身家也被不少網友諷刺貝嫂應該要好好抓牢她，以幫助自有品牌Victoria Beckham度過財務危機。無論如何，妮寇拉佩茲與布魯克林如果未來要辦婚禮，相信貝嫂應該也會抓緊機會為兒媳婦設計禮服，順便也宣傳一下自家品牌吧！
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