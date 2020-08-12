威士忌教父Charles Maclean 推出限量慈善威士忌
世界知名的「蘇格蘭威士忌教父」Charles Maclean，與三個兒子Ewan、Jamie 與 Lachlan MacLean ，聯手推出限量慈善威士忌MacLean's Pillage與MacLean's Spillage。
MacLean's Pillage限量168瓶，售價275英鎊，約合台幣1,0600元。MacLean's Spillage700毫升版本限量299瓶，售價98英鎊，約合台幣3,800元；50毫升版本限量700瓶，售價25英鎊，約合台幣960元。
Ewan、Jamie 與 Lachlan MacLean 聯手參加2020年泰斯卡大西洋挑戰賽，三兄弟打破紀錄，只花了35天就完成橫越大西洋壯舉，他們也成為史上最年輕、最迅速完成創舉的挑戰者。
Charles Maclean表示：「看他們三人打破世界紀錄，並且跟他們一起創造這些威士忌，對他們與我來說，都是一次改變人生的經歷，我為他們感到驕傲。」
酒款販售所得，將捐贈 蘇格蘭兒童慈善組織Scottish Children's Charity，以及蘇格蘭慈善機構Feedback Madagascar 。其中Feedback Madagascar會將款項用於建造供水系統，為馬達加斯加的數千位居民，提供安全潔淨的生活用水。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言