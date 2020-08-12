威士忌教父Charles Maclean 推出限量慈善威士忌

世界知名的「蘇格蘭威士忌教父」Charles Maclean，與三個兒子Ewan、Jamie 與 Lachlan MacLean ，聯手推出限量慈善威士忌MacLean's Pillage與MacLean's Spillage。

MacLean's Pillage限量168瓶，售價275英鎊，約合台幣1,0600元。MacLean's Spillage700毫升版本限量299瓶，售價98英鎊，約合台幣3,800元；50毫升版本限量700瓶，售價25英鎊，約合台幣960元。

Ewan、Jamie 與 Lachlan MacLean 聯手參加2020年泰斯卡大西洋挑戰賽，三兄弟打破紀錄，只花了35天就完成橫越大西洋壯舉，他們也成為史上最年輕、最迅速完成創舉的挑戰者。

Charles Maclean表示：「看他們三人打破世界紀錄，並且跟他們一起創造這些威士忌，對他們與我來說，都是一次改變人生的經歷，我為他們感到驕傲。」

酒款販售所得，將捐贈 蘇格蘭兒童慈善組織Scottish Children's Charity，以及蘇格蘭慈善機構Feedback Madagascar 。其中Feedback Madagascar會將款項用於建造供水系統，為馬達加斯加的數千位居民，提供安全潔淨的生活用水。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康