台北亞都「住1贈1」兩晚5千有找 再送萬元抵用券

台北亞都麗緻大飯店推出「住1贈1。萬元振興券」雙人住房專案，體驗iPad智能卓越客房，每房4,999元，若搭配三倍振興券與安心旅遊同時使用，每人以不到500元的金額即可體驗兩晚住宿。專案自即日起至9月30日，周六入住每房每晚加價600元。

在境管尚未開放，國旅暑假出現蓬勃生機的8月，台北亞都麗緻大飯店延續年初推出的買1贈1住房專案，雙人成行每房4,999元，可以任選連續兩晚入住，單次訂購兩間或另一晚於10月31日前入住，自由的行程安排讓度假更有彈性。