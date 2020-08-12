聽新聞
test
0:00 / 0:00
台北亞都「住1贈1」兩晚5千有找 再送萬元抵用券
台北亞都麗緻大飯店推出「住1贈1。萬元振興券」雙人住房專案，體驗iPad智能卓越客房，每房4,999元，若搭配三倍振興券與安心旅遊同時使用，每人以不到500元的金額即可體驗兩晚住宿。專案自即日起至9月30日，周六入住每房每晚加價600元。
在境管尚未開放，國旅暑假出現蓬勃生機的8月，台北亞都麗緻大飯店延續年初推出的買1贈1住房專案，雙人成行每房4,999元，可以任選連續兩晚入住，單次訂購兩間或另一晚於10月31日前入住，自由的行程安排讓度假更有彈性。
此外，專案另贈送價值一萬元的折抵券，包含1,000元住房折抵券3張、1,000元客房升等抵用券3張、麗緻坊50元抵用券8張，以及可於住宿期間折抵每張600元的餐飲消費，適用館內巴賽麗廳、天香樓與巴黎廳1930x高山英紀，共計6張。相關資訊可洽：02-7735-2358。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言