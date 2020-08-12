比海還深？波爾表Skindiver復刻潛水表 自帶光源！

心理抱持著信念是很重要的事。尤其當大環境困頓、不明，信念就像光線、引領著我們，從眼下安然的踏向彼方。信念是無形的光，但在黑暗中如何辨識？Ball Watch新推出Engineer Master II Skindiver Heritage藍色表面腕表，價格十萬有找，成為手上的光之來源。

美國潛水運動協會（Underwater Society of America, USOA）於1959年成立，而緣起於美國的波爾表（Ball Watch）也在1962年推出首款Skindiver腕表，而2020年推出的Engineer Master II Skindiver Heritage腕表，其靈感正以1962年的初代作為靈感，並展現更為專業、強悍的技術力。

包含指針與小時時標，共用上三種顏色的自體發光氚氣燈管，讓無需額外光源，手表在最嚴峻的情況下，都能「自體發光」，同時表圈更有SuperLuminova夜光塗層。42毫米的精鋼表殼，厚度略微縮減，但自動機械機芯 BALL RR1102-C仍確實通過了瑞士天文台認證，並具有300米的防水性能：別忘了Skindiver的本質本來就是一只專業的潛水表款。