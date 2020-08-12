舒潔慶50歲！囤衛生紙趁現在 攜手PChome辦促銷殺5折
每個人每天都會用衛生紙，其中「舒潔」可說是領導品牌，從1971年推出原生紙漿衛生紙後，舒潔今年滿50歲，即日起至8月17日，與PChome共同推出「舒潔50 x PChome 20雙周年慶」，明星產品最低6折起，想要囤貨衛生紙趁現在。
舒潔表示，今年第一季因為疫情，引發全台搶紙潮，根據AC尼爾森的調查顯示，快速消費品今年第一季線上營業額，較去年成長42%，顯然已經從實體通路轉為線上購物。
舒潔與PChome的品牌週活動，推出數十款舒潔明星商品最低6折起，如蓬柔舒膚抽取衛生紙一次買100抽共80包，原價1,299元、特價859元；另有扭蛋抽抽樂，將送出近4,000張面額500～20元不等的酷朋券，凡購買舒潔或同家族靠得住、好奇產品，單筆滿1,999元，可獲贈由知名設計師Daniel Wong設計的舒潔50時尚帆布袋，另外消費者只要單筆購買舒潔、靠得住、好奇任一產品，有機會抽中飛利浦水潤溫控護髮吹風機。
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