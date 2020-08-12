為什麼威士忌酒廠 紛紛推出琴酒？

琴酒（Gin）浪潮風行草偃，除了傳統琴酒大國荷蘭與英國外，全世界酒商都積極添購或使用現有設備，投入琴酒的製作。其中尤其以威士忌酒廠最為積極，幾乎是以一種「爭先恐後」的速度，紛紛推出琴酒，究竟為什麼？

威士忌酒廠之所以積極投入琴酒生產，除了因應暴增的市場需求之外，另外一個原因，便是琴酒可以為酒廠快速帶來現金流。

不同於威士忌在蒸餾出原酒之後，必須放進橡木桶陳年，再經過首席釀酒師的調配才能夠上市；等於一批威士忌原酒蒸餾出來之後，必須要經過好多年的時間，才能夠拿到市場上去換現金。但琴酒卻完全不需要經過陳年過程，蒸餾完成之後，很快便能夠直接裝瓶出售，等於立即就能夠替酒廠帶來現金流。

對威士忌酒廠來說，「琴酒」也彷彿成了表現酒廠精神的另外一個「載體」，一樣可以讓酒廠的首席釀酒師去發揮無窮想像與自家優勢，表現出酒廠獨一無二的細膩風土層次。

好比來自蘇格蘭艾雷島上的布萊迪酒廠，便推出植物學家琴酒（ The Botanist Gin）。以22種手工採集艾雷植物，透過目前世上唯一的羅夢式蒸餾器，低壓文火緩慢蒸餾，讓清澈純淨的酒液緩慢地萃取天然原生的植物精華，聚合成最道地的艾雷島琴酒。

位於馬爾島的蘇格蘭托本莫瑞（Tobermory）酒廠，也在去年9月推出（Tobermory Gin）。酒廠使用了13種植物藥草製作這款琴酒，包括生長於馬爾地區的Hebridean茶、杜松子、茶葉、石楠花、接骨木以及甜橙皮等，以傳統的John Dore & Co的銅製壺式蒸餾器製作，調製出清新香氣及口感的托本莫瑞琴酒。

全球第3大烈酒公司Beam Suntory，也推出旗下第一款頂級日本琴酒「六（ROKU）」。ROKU在日文裡代表著「六」，6種經典的日本植物，包括櫻花、櫻花葉、日本柚子皮、煎茶、玉露，日本山椒，再加上8種經典琴酒材料，帶來豐富的層次表現與絲綢般細緻平衡的口感。

台灣的噶瑪蘭酒廠也不落人後，推出噶瑪蘭琴酒，選用噶瑪蘭威士忌所使用的高品質大麥芽，以雪山山脈純淨水源，透過德製蒸餾器，緩慢蒸餾三次與兩次過濾製成。酒體散發多層次淡雅清香，由紅心芭樂、楊桃與金桔的香味，交織著杜松子、柳橙和檸檬皮的馥郁芬芳，展現台灣宜蘭風情。

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