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台北台中米其林必比登推介吃不完？獨家公布20大網路超人氣榜單

DailyView網路溫度計 / DailyView網路溫度計

2020米其林必比登推介來啦！

平價美食指標「米其林必比登美食推介」名單公布了！今年除了台北，還納入了台中地區，讓饕客們又有更多美味可以踩點。

在米其林星級餐廳發布前，都會先公布「必比登美食推介餐廳」，所謂的必比登美食推介就是平價版的美食指南，評判標準是花不到1000元就能吃到3道菜的小館或路邊攤。連官方米其林寶寶「必比登」也有不同造型，變身成俏皮可愛的吐舌版。

今日DailyView網路溫度計就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，這些入選名單中，到底哪些是網友最愛的人氣餐廳呢？

image source：米其林

米其林必比登推介

No.20 阿城鵝肉

北市吉林路上的阿城鵝肉分店，一直是中山區美食代表。網友推薦到店必點的菜色就是「煙燻鵝肉」，還可依照用餐人數選擇份量甚至指定部位。另外網友推薦必點的還有杏苞菇香腸、米血，還有充滿香氣不油膩的鵝油拌飯！

阿城鵝肉（吉林店）

地址：台北市中山區吉林路105號

電話：02-25415238

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image source:FB/阿城鵝肉

No.17 御品元冰火湯圓

位在臨江街夜市的御品元冰火湯圓，已經是第二次入圍必比登推介，最受歡迎的招牌餐點就是「冰火系列」，把熱騰騰的芝麻湯圓、花生湯圓放在剉冰上，淋上手工熬煮的桂花蜜，店家更獨創加上檸檬汁的吃法，酸甜滋味令人難忘。

御品元冰火湯圓 (臨江街夜市)
地址：台北市大安區通化街39巷50弄31號電話：0955-861816

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image source:FB/御品元冰火湯圓-台北總店

No.16 溫叨古早味料理餐廳

台中必比登的入圍代表「溫叨」，是間百年三合院，用餐環境也維持古色古香，餐桌旁是古董櫥櫃、床鋪，就像回到小時候的外公外婆家。溫叨的招牌菜是遵循古法烹飪的桶仔雞，沒有預約還吃不到！另外紅麴筍控肉、鮮魚米粉鍋也是必點菜色。

溫叨古早味料理餐廳

地址：台中市北屯區太原路3段191號

電話：04-22311699

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image source:FB/溫叨古早味料理餐廳

No.15 女娘的店

經過女娘的店，會以為自己回到50年代的台灣農村，老闆簡姐用老家的家具打造懷舊氛圍。女娘的店在天母早有名氣，最讓客人念念不忘的就是「古早味烘肉」，使用當天現宰黑豬肉入口即化，另外用手工醬油製成的豬油拌飯，連徐若瑄都愛。

女娘的店

地址：台北市士林區天母東路97號

電話：02-28741981

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image source:FB/女娘的店

No.11 馨苑小料理

馨苑小料理是知名台菜餐廳膳馨的另一品牌，打破台式料理合菜的用餐模式，提供一人定食的料理，人少也能輕鬆吃，用餐環境裝潢也較為現代、時尚。馨苑小料理的清燉心靈雞湯麵、芋奶鮮嫩雞骨球和御膳紅燒牛三寶，都是網友推爆的餐點。

馨苑小料理

地址：台中市西區民生北路106號

電話：電話：04-23029989

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image source:FB/馨苑小料理

No.9 小王煮瓜

有台北最強滷肉飯稱號的小王煮瓜，是龍山寺華西街夜市的招牌美食，黑金滷肉飯加上清湯瓜仔肉，根本是完美組合！去年入圍必比登推介後，小王煮瓜將店面搬遷並且重新裝潢，看起來更加整潔舒適，用餐的人潮也更多了。

小王煮瓜

地址：台北市萬華區華西街17之4號

電話：02-23707118

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image source:FB/小王煮瓜

No.7 TAJ泰姬印度餐廳

首次入圍必比登的泰姬，是台灣少數通過「清真認證」的餐廳，餐點都是穆斯林能吃的道地北印菜色。由於泰姬的印度廚師信仰印度教不吃牛，因此菜單僅有雞、羊與海鮮。最受歡迎料理是泰姬火紅乳酸炭烤雞，搭配優格與辣粉，光想就流口水！

TAJ泰姬印度餐廳 

地址：台北市大安區市民大道四段48巷1號

電話：02-87730175

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image source:FB/TAJ泰姬印度餐廳

No.6 沁園春

在台中超過一甲子的老店沁園春，是知名浙江料理老店，在疫情前，餐廳內常常擠滿日、港、韓的遊客。沁園春招牌菜，就是被部落客評選為不輸鼎泰豐的小籠包，招牌甜點則是爆漿玫瑰包和銀絲卷，通常不到中午就會賣完了，相當熱門。

沁園春

地址：台中市中區台灣大道一段129號

電話：04-22200735

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image source:FB/沁園春

No.3 點水樓

點水樓是台灣人心中，老字號江浙菜首選。其中最受青睞的，就是浮誇系的七彩小籠包，口味包括黑蒜、蟹黃、九層塔、麻辣、XO醬和松露，傳統與創意完美融合。另外外面吃不太到功夫菜西湖醋魚、點水烤方，也是讓饕客一再造訪的美味。

點水樓（松山）

地址：台北市松山區南京東路四段61號

電話：02-87126689

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image source:FB/點水樓

No.2 阜杭豆漿

讓不少外國YouTuber為之瘋狂的阜杭豆漿，完全是中式早餐界的第一把交椅，清晨就會出現大批排隊人潮！必吃的招牌菜色除了甜、鹹豆漿，還有外脆內Q的厚餅夾蛋加油條和焦糖甜餅，而且這些餐點晚來就會賣完，想吃也吃不到。

阜杭豆漿

地址：北市中正區忠孝東路一段108號2樓

電話：02-23922175

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image source:YouTube

No.1 鼎泰豐

對於不少觀光客來說，鼎泰豐幾乎已經跟台灣畫上等號，理所當然是必比登推介中，網路聲量最高的人氣餐廳。雖然鼎泰豐的分店很多，但不少人依舊會選擇最具代表意義的信義店用餐，必點的除了18摺小籠包，蛋炒飯、紅燒牛肉麵也是經典。

鼎泰豐（信義）

地址：台北市大安區信義路二段194號

電話：02-23218928

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image source:FB/Din Tai Fung 鼎泰豐

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】

分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2019年08月13日至2020年08月11日，共一年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『2020必比登美食推介』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎

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