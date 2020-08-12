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在酒吧點Whisky Sour 要不要加蛋白？
上酒吧點一杯Whisky Sour，調酒師（bartender）通常都會問一句：「要不要加蛋白？」加不加蛋白，究竟有什麼差別呢？
其實在Whisky Sour的原創酒譜中，只有威士忌、檸檬汁、糖漿這3項元素，只要把所有素材加入雪克杯中搖晃均勻就完成，其中是沒有蛋白的。
不過後來為了讓口感更綿密，許多人會習慣加入蛋白；加入蛋白調製的Whisky Sour，就稱為 Boston Sour。不過因為兩者實在太相似了，時間久了之後，人們便漸漸把加了蛋白的 Boston Sour，直接稱之為Whisky Sour。
台北東區走電影《金牌特務》風格的酒吧「Le Kief 菱玖洋服」調酒師黃裕翔（Nick）指出：「蛋白雖然可以製造出比較綿密的口感，但是也會威士忌的風味給『柔化』，變得比較模糊。如果你還是喜歡比較『銳利』的威士忌風貌的話，就可以不要加蛋白。」
黃裕翔同時提醒：「如果你要在家裡自己調製加入蛋白的Whisky Sour話，記得把所有材料放入雪克杯中之後，先別急著加冰塊，可以先就沒有冰塊的雪克杯『空搖（Dry Shake）』。這樣做的目的，是把蛋白與其他材料充分搖勻，先做出綿密的『空氣感』，然後再加入冰塊shake。」
Whisky Sour通常會以美國波本威士忌來調製，不過若你有特別偏好的威士忌口味，也可以請Bartender根據你個人的喜好，使用特定威士忌酒款，為你量身訂製屬於你自己獨一無二的口感。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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