焦糖夾心餅會爆漿！亞尼克再新推「黃豆粉蕨餅生乳捲」
隨著中秋節到來，以「生乳捲」為招牌的「亞尼克」，今年以日本排隊級點心為主軸，推出黃豆粉蕨餅生乳捲、焦糖奶油夾心、巴斯克起司等3款主打伴手禮。同時亞尼克夢想村，也將過去經典的派塔系列，推出6款「雙享派」組合，一次就可吃到2種不同口味，更添中秋點心的豐富性。
本次亞尼克主打的3款禮品，都是以日本排隊甜點為靈感所推出的產品。新推出的「黃豆粉蕨餅生乳捲」，即是以傳統的日式甜點「蕨餅」為主角，再加上特製的蛋糕，以及黃豆粉、柴燒黑糖粒、北海道奶霜相互搭配，帶來充滿日式成熟感的香甜滋味，每條420元。
焦糖奶油夾心餅，同樣也是東京熱門的排隊聖品。本次亞尼克所新推出的「焦糖奶油夾心」，使用Dairygod奶油、布爾喬亞法國麵粉、日本森永牛奶糖醬、喜馬拉雅山玫瑰岩鹽等食材製作，夾心餅充滿酥脆的空氣感，內餡則有著濃濃的奶油香氣，可以透過冷凍、冷藏、冷凍回溫等不同溫度的品嚐型態，嚐出不同的滋味與口感。原價每盒480元，中秋優惠450元，2盒798元。
源自西班牙，在東京也曾創造排隊人潮的巴斯克生起司蛋糕，儘管外型略為粗糙，但卻有著入口即化的香濃滋味。亞尼克繼去年7月首度在台推出後，此次也將自家的巴斯克生起司列為中秋重點，每個420元。每個月8日的巴斯克日，還可享8%優惠。
另外亞尼克旗下的「亞尼克夢想村」，此次也推出「雙享派」的活動，將旗下人氣口味交錯組合，推出6種雙拼派塔，每款都可吃到2種不同的口味。例如「烤布丁紅櫻桃雙享派」，就是由半個烤布丁起司派，配上半個紅櫻桃起司派組合而成。共計包括有檸檬芋花園、檸檬烤布丁、烤布丁紅櫻桃、芋花園焦糖、紅櫻桃水蜜桃、焦糖水蜜桃等6種組合，一次滿足2種願望，每款售價480元起。
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