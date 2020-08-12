走跳世界／花蓮玉里乘涼放空

風光明媚的東台灣，已成為此波疫情國旅潮下的熱門旅遊地。其中坡度平緩好走、交通相對便利的「瓦拉米步道」前段，能讓初級玩家輕鬆體驗戶外健行的樂趣。其他如南安遊客中心旁的「隱藏版」金城武樹，或是與「看見台灣」有著深厚連結的春日派出所，也都是花蓮放鬆時的趣味之處；帶著自製的彩繪五色米、手工愛玉回家，也能讓旅途更添精采。

瓦拉米步道是台灣黑熊的出沒地，可見到黑熊造型的指示牌。記者陳睿中／攝影

「瓦拉米步道」距離花蓮玉里約15分鐘車程，過去是日據時代八通關越嶺道東段的一部分。整條步道自山風步道口至瓦拉米山屋，全長達13.6公里。其中前段1.7公里、中段2.8公里，至於需要申請入山入園許可才能入內的後段，則為9.1公里。也因瓦拉米步道所穿越的森林，正是台灣黑熊的出沒地，因此沿途處處可見到黑熊造型的指示牌與相關警告標語，紀錄片「黑熊來了」即是於此拍攝取材，大大增添步道的知名度。

自山風步道口到山風二號橋的步道前段，路勢起伏和緩，多有天然林蔭，儘管多是碎石子路，但對一般民眾而言仍算親切好走。在清新的空氣、綠意之間朝著目標邁進，沿途還可遇見許多登山同好擦肩而過，彼此來上一句「您好！」的親切問候，也增添了山林間的人情味。

前段景點中，最受歡迎的當屬「山風一號橋」。此座吊橋甫於近年重新改建完成，長度約120公尺，離地近30層樓高。橋身橫跨宛若鑿子鑿出的溪谷，步行在上，可以看見綿延山巒在眼前豪放展開；遠方的山風瀑布，以銀帶之姿為山谷添加細膩的柔美。也因視野遼闊、景色優美，所以吊橋開放以後，已經吸引不少網美前來拍攝美照，而在吊橋後側的景觀平台，依著山壁懸空搭建，同樣也是高人氣的取景地。

宛若一條銀帶的山風瀑布，增添山谷間的清涼感。記者陳睿中／攝影

至於做為瓦拉米步道前段、中段分界點的山風二號橋，不論規模、高度、長度，比起一號橋都小巧不少，但是緊挨著瀑布的特點，也增添健行時的涼意與舒適；已被苔蘚包圍的橋柱，更是帶來「山中無曆日」的隱世歲月感。若是腳力較佳的民眾，還可在回程時多踏幾階樓梯，繞去山風瀑布下方看看。聽著轟隆水聲，冷卻一下炙熱的夏季時光。

瓦拉米步道山腳不遠處的「南安遊客中心」，乃是往返步道的休息站。遊客中心本身中規中矩，提供了周邊的旅遊資訊，還有乾淨的洗手間，但是最令人激賞的，反而是路邊隨手可得的美景。造訪之日，整片的水稻田正結著金黃穀穗，層層山巒似近亦遠，堆疊起一片美好的群山風光；走在田埂之間，感受視覺的遼闊感，實在是舒服無比。在地人也透露，多步行幾步路，在小路中央，還有一棵「玉里金城武樹」，乃是當地的隱藏版景點。

玉里版的金城武樹，乃是當地人的私房景點。記者陳睿中／攝影

金城武樹與齊柏林樹

位於伯朗大道的金城武樹，因為廣告效應一炮而紅。而玉里版的金城武樹，同樣也是棵一枝獨秀的茄苳樹，周圍亦有一片無敵稻田美景，所以被當地人暱稱為「玉里金城武樹」。雖然並未獲得金城武本人的加持，但是仍然有著樸實的田野美感，而且還少了人來人往、緊迫盯人的排隊目光，可以悠閒地多拍幾張照片。

名導齊柏林曾在春日派出所前的芒果樹下休息，讓此樹被暱稱為「齊柏林樹」。記者陳睿中／攝影

除了致敬版的金城武樹，還有另一棵「齊柏林樹」也是春日里的名樹之一。已故導演齊柏林生前拍攝紀錄片「看見台灣」時，到此地的織羅部落取景，但是因為下雨，而停留在此2個多月。織羅部落頭目陳青廉就表示，由於當時拍攝計畫已經不能再延，齊柏林特地到當地的五穀宮祈求天氣好轉，結果隔日就順利放晴，讓齊柏林可以順利搭機空拍。紀錄片中經典的巨大稻田腳印，就是於織羅部落所拍攝。而在電影殺青後，齊柏林也邀請所有部落村民前去還願，並在此舉行第一場非正式的試映會。

也因齊柏林曾在春日派出所前的芒果樹下休息，所以當地居民也就暱稱此樹為「齊柏林樹」，藉此紀念齊導。但陳青廉也補充，命名尚未獲得齊家家屬及基金會同意。即便如此，約4層樓高的芒果樹，仍然綠意盎然，持續發揮讓居民們遮陽乘涼的功勞。

春日派出所門前的「行動郵局」，乃是當地的一大特殊風情。記者陳睿中／攝影

稻田腳印圖騰

另外，春日派出所門前，地上還有一條石板磚線，不只將派出所一分為二，也正是標記著「北回歸線」通過的位置。磚線以北是亞熱帶，以南則是熱帶，同樣是許多旅客喜愛的拍照點。在大門路旁，還有一座「行動郵局」，沒有郵局常見的櫃台、叫號機，僅有一根宛若公車站牌的圓形標誌，上頭寫著「行動郵局 春日站 玉里」幾個大字。業者解釋，為了提供郵政服務，郵局的行動郵車會沿著193縣道行駛，沿途為居民辦理各項郵局業務，此地就是停靠站之一，也是當地的一大特殊風情。

玉里鎮今年的稻草圖騰，以黑熊腳印與台灣為元素。圖／可樂旅遊提供

為了延續「稻田腳印」的特色，加上身為台灣單一行政區中最大的水稻生產地，玉里鎮近年也積極發揮創意，在6月、10月的稻穗收割期時，將客城鐵橋旁的金黃稻田割出腳印圖騰，讓民眾可以就近欣賞，甚至搭乘火車經過時也看得到。今年更同時結合「黑熊來了」的元素，將今年腳印圖騰，特別以一對長寬約10公尺的「熊爪」取代人腳掌，並且結合台灣輪廓，在稻田中構成嶄新的圖案。同時延續「腳印餐桌」的概念，讓民眾預約坐在腳印之中，品嘗透過玉里米、葛鬱金等在地食材調理而成的特色小吃，周邊並以陣陣稻浪與火車鐵道、自然風光點綴，別有一番風味。

民眾可以預約在稻田腳印中用餐，享受稻穗相伴的浪漫。記者陳睿中／攝影

優席夫從小於玉里鎮長大。記者陳睿中／攝影

部落皇后藝術咖啡

若是喜愛藝術、咖啡的民眾，距離春日派出所不遠的「部落皇后藝術咖啡」，非常值得去走走。但是，去之前，得先快速認識一位阿美族藝術家「優席夫」。聲音宏亮、笑容爽朗的優席夫．卡照，從小於玉里鎮的馬太林部落成長，過去曾經擔任過歌手，也做過調酒師、油漆工等工作。在英國愛丁堡時，優席夫的繪畫才能獲得當地藝術人士的青睞，讓優席夫一步步走向藝術家之路。

「部落皇后藝術咖啡」的三樓空間，展示有許多優席夫的作品。記者陳睿中／攝影

優席夫的作品用色鮮明大膽，充滿生命力與情感，而且擅長從原住民的生活與文化中，延伸出當年禁說母語的歷史、海洋保育議題等深度理念，將意念靜靜地隱藏於他彩繪出的色塊之中。除了屢獲國際獎項肯定之外，優席夫的作品，也可見於紐約地鐵、桃園機場、普悠瑪列車等公共空間。

為了以身作則，為離鄉的孩子鋪起返鄉的路，2018年時，優席夫回到了故鄉，將自家改裝成為「部落皇后藝術咖啡」複合空間，除了是自宅、咖啡店，也是小型的美術館。店內展示多幅優席夫的作品原畫，而原在大城市工作的妹妹，也回來擔任店長坐鎮，不時還會以紫薯、馬告等食材，推出一些獨門點心。遊客在此，來上一杯濃郁咖啡只是基本，更棒的就是可以就近欣賞藝術作品，還可以在3樓的平台，享受隨著四季變化的縱谷美景。順帶一提，旁邊的小房間就是優席夫本人的房間，這種藝術、生活、居家同時結合的連結，果然有種奔放的豪氣！

每個作品都是獨一無二的五色米彩繪。記者陳睿中／攝影

親近自然 DIY玩趣多

不只是優席夫，各式的文創產業也已在這片淨土上生根萌芽。以「米」的在地情感為出發點，業者設計出「五色米彩繪」的體驗活動。第一時間，原以為是需要戴著放大鏡、在米粒上彩繪的辛苦活動，實際卻是簡單的多。以白米、小米、糙米、紅米與紫米等5種顏色的米粒為色彩元素，玩家可以自由地將不同米倒入袋中，順序、數量都依照個人喜好，因此出來的圖案像波浪、千層酥、雲朵，每個作品都是獨一無二的存在，也反映出個人的心情與手法。若是雙手靈巧、時間多，還可以藉由道具輔助，細細拼出台灣黑熊等特定圖案，又是另一種挑戰。

手工製作的愛玉，吃起來更添美味與清涼。記者陳睿中／攝影

除此之外，「愛玉DIY」也是頗有趣的體驗。清涼又可口的愛玉，乃是取用愛玉籽，經不斷搓揉出果膠之後，靜置凝固之下的產物。果農范振海指出，若想自己手作，除了準備愛玉籽之外，還得準備PH值7以下的礦泉水，因為使用蒸餾水，就無法凝結成愛玉。盛好一鍋水，將愛玉籽裝在紗布袋內，入水反覆搓揉約8至10分鐘，此時礦泉水會因果膠而逐漸產生稠度，待最後搓揉不出果膠、只剩殘餘的氣泡時，就可等候愛玉凝結。

「搓揉」聽起來不困難，但仍是講究天分與技巧，有人搓得又快又好，也有人忙著拍照留念，導致愛玉分批凝固，意外都產生不少體驗的樂趣。而最後的成果配上糖水、擠點檸檬上桌，有著軟嫩的滑順口感，也與坊間的愛玉有著明顯的差異。范振海表示，坊間的假愛玉多是化學調製，看起來透明清澈、口感較脆，但是真正的愛玉內部有自然雜質，靜置會產生水分，遇熱也不會溶解，與假愛玉有著明顯不同。除了傳統的冷飲吃法外，愛玉甚至還可以配上排骨、蛋花、味噌煮湯，也是另一種美味。

部落皇后的下午茶搭配縱谷美景，適合讓人窩一下午。記者陳睿中／攝影

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部落皇后藝術咖啡

地址：花蓮縣玉里鎮馬太林2鄰29號

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