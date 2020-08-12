聽新聞
test
0:00 / 0:00
刈包老店：客人心中幾顆星最重要
今年米其林「必比登推介」昨率先公布名單，台中市有廿一間店家上榜，其中，新月餐飲集團旗下的新月梧桐、京華煙雲同時入選，讓創辦人羅友竹嚇了一大跳。
羅友竹說，之前沒發現有祕密客上門。除了開心，更要把食物及服務做好，鞭策自己，帶給大家更好的服務品質。
營業超過一甲子的台中巷弄老店「富貴亭飲食店」，獲選為必比登推介的平價美食餐廳，店內招牌是一碗六十元的當歸鴨肉麵線。曾經品嘗過的民眾說，當歸鴨肉麵線湯頭濃郁，有中藥香氣但沒有中藥苦味，搭配清甜鴨肉，相當有咬勁；另筒仔米糕、豬腳也是店裡招牌。業者李貴霖說，直到有記者來訪才知道得獎。
昶鴻麵點老闆許澤雄說，麵攤是一九五四年父母北上開的，儘管賣了超過一甲子，「我們賣口味不賣年份」；他從小就在攤子邊長大，後來接手麵攤，遵從父母手藝延續古早味，小小麵攤賣了超過十種麵點、小菜，各項餐點都有死忠粉絲，對他來說，「新鮮」是最大的堅持。
同處華西街上的源芳刈包老闆吳國源說，這家店到他手上已是第三代，獲選「很突然」。對他來說，「被評幾顆星不重要，客人吃完心中有幾顆星最重要」。吳國源說，「我們就是堅持傳統，熟客回來吃，都吃不出任何改變。」
以控肉飯、碗粿聞名的「一甲子餐飲」是萬華知名美食，有饕客說，每次買飯都要排隊；控肉飯滷肉和米飯比例恰到好處，刈包不會太乾，非常美味。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言