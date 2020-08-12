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刈包老店：客人心中幾顆星最重要

聯合報 / 記者余采瀅李隆揆／連線報導
華西街夜市內的「源芳刈包」入選2020米其林必比登。 記者林澔一／攝影
華西街夜市內的「源芳刈包」入選2020米其林必比登。 記者林澔一／攝影

今年米其林「必比登推介」昨率先公布名單，台中市有廿一間店家上榜，其中，新月餐飲集團旗下的新月梧桐、京華煙雲同時入選，讓創辦人羅友竹嚇了一大跳。

羅友竹說，之前沒發現有祕密客上門。除了開心，更要把食物及服務做好，鞭策自己，帶給大家更好的服務品質。

營業超過一甲子的台中巷弄老店「富貴亭飲食店」，獲選為必比登推介的平價美食餐廳，店內招牌是一碗六十元的當歸鴨肉麵線。曾經品嘗過的民眾說，當歸鴨肉麵線湯頭濃郁，有中藥香氣但沒有中藥苦味，搭配清甜鴨肉，相當有咬勁；另筒仔米糕、豬腳也是店裡招牌。業者李貴霖說，直到有記者來訪才知道得獎。

昶鴻麵點老闆許澤雄說，麵攤是一九五四年父母北上開的，儘管賣了超過一甲子，「我們賣口味不賣年份」；他從小就在攤子邊長大，後來接手麵攤，遵從父母手藝延續古早味，小小麵攤賣了超過十種麵點、小菜，各項餐點都有死忠粉絲，對他來說，「新鮮」是最大的堅持。

同處華西街上的源芳刈包老闆吳國源說，這家店到他手上已是第三代，獲選「很突然」。對他來說，「被評幾顆星不重要，客人吃完心中有幾顆星最重要」。吳國源說，「我們就是堅持傳統，熟客回來吃，都吃不出任何改變。」

以控肉飯、碗粿聞名的「一甲子餐飲」是萬華知名美食，有饕客說，每次買飯都要排隊；控肉飯滷肉和米飯比例恰到好處，刈包不會太乾，非常美味。

中藥 米其林

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