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聯合報周年慶 夏普SHARP鬥陣來FUN電

聯合報 / 記者 許玉娟/即時報導
聯合報社慶第一波推出超值「剪好康」活動，優惠券不定期刊登報紙內頁。記者許玉娟/攝影
聯合報社慶第一波推出超值「剪好康」活動，優惠券不定期刊登報紙內頁。記者許玉娟/攝影

夏普SHARP創業於1912年，老品牌歷經歲月洗鍊，不斷滿足消費者需求，提供獨特產品與服務，市占率始終名列前茅。聯合報周年慶與夏普SHARP合作「剪好康」、「訂報聯賣」、「訂報抽獎」及「買報抽獎」限時優惠活動，除了能以優惠價購買精選家電，還有機會把大獎帶回家。

聯合報社慶第一波推出超值「剪好康」活動，即日起剪下報紙優惠券到全台震旦門市購買夏普SHARP自動除菌離子14吋DC變頻扇(售價3,690元)現折1,000元，優惠限量1,500台，換購期限至8月30日止，換完提前結束。

針對聯合報會員還有限定優惠活動，已是聯合報會員，可至聯合報line@點擊「聯合報xSHARP好康四重奏」選單填寫資料，非聯合報會員，可填具線上申請表並於收到紙本申請書後簽回，都可獲得震旦通訊2,000元折價券乙張，憑券購買SHARP藍牙家庭劇院組(售價5,990元)好康價3,990元。

接續登場的「訂報聯賣活動」，將於8月15日到9月30日分別推出SHARP空氣清淨機、活髮吹風機、25L微波爐搭一年期聯合報，及30L水波爐、1.6L零水鍋、4K UHD50吋android TV搭兩年期聯合報，挑戰市場最殺價格。

同時間還舉辦「訂報抽家電」，凡活動期間訂閱一年期以上聯合報(不限新舊訂戶)即取得抽獎資格，獎項有4K UHD單機60吋電視(售價32,900元)1台、RACTIVE Air羽量無線吸塵器(售價14,900元)兩台、除濕機(售價14,900元)4台、自動除菌離子14吋DC變頻扇(售價3,690元)10台、微波爐(售價2,990元)10台。

另外，零售讀者可參加「買報紙抽家電」，只要活動期間購買聯合報，掃描活動QRCode上網登錄發票號碼及個人資料，同意加入「聯合報會員」，即享有抽獎資格，將抽出5名SHARP微波爐(售價2,990元)幸運得主，中獎名單10月25日於聯合報line@公告，更多好康訊息請至聯合報line@點選「聯合報xSHARP好康四重奏」查詢。

除濕機 周年慶 吹風機

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