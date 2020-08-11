韓劇少見的精品時裝品牌 徐睿知「雖然是精神病但沒關係」一口氣穿4套

矚目的韓劇通常是女主角的伸展台，更是時尚精品曝光的大好機會，其中較特別的是路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV），包款常是女主角的配件，服裝部分則甚少出現，近兩年爆紅的韓劇中大概只有孫藝珍在「愛的迫降」穿過白色套裝，但甫落幕的「雖然是精神病但沒關係」中，徐睿知在壓軸兩集火力全開，不但拎了路易威登包款、還穿了4套春夏及早秋系列，是韓劇中難得一見的路易威登時裝密集穿搭。

徐睿知在第13集於劇中父親去世時前去弔唁，在雨中以一身黑衣搭襯路易威登Locky BB手袋，以經典Epi皮革製作，金色金屬LV掛鎖為其特色，可手提、臂挽、肩背或斜背，日晚裝皆宜。而她在第15至16集的大結局中，被善意拐去同學家吃飯、感受家庭溫暖，與發表最新童話書的朗讀發表會場景中，都穿上路易威登2020春夏系列的花卉印花服裝，女裝藝術總監Nicolas Ghesquiere以「美好年代（Belle Epoque）」為題，將法式時尚的雍容格調，融入浪漫主義的法則、鋪陳新藝術的創意靈感，醒目的翠綠、艷橘緹花外套或短大衣，都有花果汁液流淌般的視覺流動感，也顯現在徐睿知選穿的服裝上，而她以Cannes圓筒包、2020春夏全新款Capucines搭襯，氣場強大。