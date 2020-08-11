TFBOYS魔幻寫實新EP 王俊凱、易烊千璽美鑽加分登封
TFBOYS每逢週年都會發EP和粉絲同歡，今年七週年全新EP「和你在一起」日前推出，共兩首歌，包括EP同名曲「和你在一起」和「燈火」，輕快的音樂風格是韓國K POP的製作團隊的活做成果。而這次EP封面採取一種魔幻的風格，彷彿照片又彷彿手繪，有如幻似真的奇異效果。在「燈火」的封面上，三位合體的少年穿著簡單的白襯衫牛仔褲，不過美退團圓的穿搭都有細節上的不同，凸顯個人風格。
團長王俊凱搭配了深色丹寧牛仔褲，襯衫上點綴滑朵紙皺折，胸前則配戴了DE BEERS的Talisman 18K白金鑽石原石圓牌項鍊。Talisman是De Beers標誌性的設計，鑽石原石和彩鑽彷彿星辰般，以褐色八面晶體鑽石原石為中心展開，共鑲嵌46顆圓形明亮式鑽石、玫瑰式切割鑽石、白色與彩色鑽石原石，每顆鑽石都採用鑿點金工鑲嵌工藝精心鑲嵌鑽石項鍊，細節都是功夫。而身為Tiffany T代言人的易烊千璽也在白襯衫牛仔褲上，配搭上了兩款不同細節的玫瑰金質Tiffany Keys項鍊，為經典的設計注入新的風貌。
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