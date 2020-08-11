TFBOYS魔幻寫實新EP 王俊凱、易烊千璽美鑽加分登封

TFBOYS每逢週年都會發EP和粉絲同歡，今年七週年全新EP「和你在一起」日前推出，共兩首歌，包括EP同名曲「和你在一起」和「燈火」，輕快的音樂風格是韓國K POP的製作團隊的活做成果。而這次EP封面採取一種魔幻的風格，彷彿照片又彷彿手繪，有如幻似真的奇異效果。在「燈火」的封面上，三位合體的少年穿著簡單的白襯衫牛仔褲，不過美退團圓的穿搭都有細節上的不同，凸顯個人風格。

團長王俊凱搭配了深色丹寧牛仔褲，襯衫上點綴滑朵紙皺折，胸前則配戴了DE BEERS的Talisman 18K白金鑽石原石圓牌項鍊。Talisman是De Beers標誌性的設計，鑽石原石和彩鑽彷彿星辰般，以褐色八面晶體鑽石原石為中心展開，共鑲嵌46顆圓形明亮式鑽石、玫瑰式切割鑽石、白色與彩色鑽石原石，每顆鑽石都採用鑿點金工鑲嵌工藝精心鑲嵌鑽石項鍊，細節都是功夫。而身為Tiffany T代言人的易烊千璽也在白襯衫牛仔褲上，配搭上了兩款不同細節的玫瑰金質Tiffany Keys項鍊，為經典的設計注入新的風貌。 王俊凱配戴DE BEERS鑽石珠寶演繹組合七週年全新EP「和你在一起」。圖／DE BEERS提供 王俊凱與易烊千璽配戴珠寶演繹組合七週年全新EP「和你在一起」。圖／DE BEERS提供 Tiffany Modern Keys系列鑰匙鍊墜，價格店洽。圖／ TIFFANY提供 王俊凱與易烊千璽配戴珠寶演繹TFBOYS七週年全新EP「和你在一起」。圖／DE BEERS、TIFFANY提供 Tiffany Modern Keys 18K玫瑰金鑰匙鍊墜，搭配個人化雕刻設計，價格店洽。圖／ TIFFANY提供 De Beers Talisman 18K白金鑽石原石圓牌項鍊，42萬元。圖／DE BEERS提供 王俊凱配戴DE BEERS鑽石珠寶演繹組合七週年全新EP「和你在一起」。圖／DE BEERS提供 Tiffany Keys Atlas 18K 玫瑰金鑲鑽鑰匙鍊墜，價格店洽。圖／ TIFFANY提供 Tiffany Modern Keys系列鑰匙鍊墜，價格店洽。圖／ TIFFANY提供