快訊

AA制雙方決定就好？約會文本與性別規範下 沒那麼簡單

羅霈穎猝死檢驗出爐 服用多種藥物造成意外

聽新聞
test
0:00 / 0:00

英女王也愛 積家101腕表再添兩枚高級珠寶版各演風華

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
透過漸次不一的鑽石鑲嵌，進而展現出份量變化與曲線的流動，正是Bangle腕表的魅力所在。圖 / Jaeger-LeCoultre提供。
透過漸次不一的鑽石鑲嵌，進而展現出份量變化與曲線的流動，正是Bangle腕表的魅力所在。圖 / Jaeger-LeCoultre提供。

宇宙間最奧妙的道理，都藏在最微小的事物中，一如人類的DNA，孕育了生命傳承的意義。積家（Jaeger-LeCoultre）的101機芯最早在1929年問世、最初是為服務女性高級珠寶表而生，近90年後的今日，品牌再推兩枚高級珠寶版本：101 Snowdrop腕表與101 Bangle腕表，展現當代頂級時計的璀璨風華。

最早由電腦輔助設計的101手上鍊機芯，尺寸僅為長14毫米、寬4.8毫米、厚度約3.4毫米，加上重量不到1公克，讓機芯可以輕易收納進微小的表殼中，為女士手上的珠寶藝術帶來驅策時間運行的動力，也將鋒芒悉數留予鑽石、珠寶極大展現。就連英女王伊莉莎白二世（Queen Elizabeth II）在1953年參加加冕儀式時，也曾戴上由法國總統致贈的積家101珠寶腕表，顯現其在高級珠寶表歷史中扮演的「女王」角色。

新款的兩枚Snowdrop與Bangle腕表則展現了積家工坊在寶石鑲嵌和形體設計的深邃功力：Snowdrop腕表的靈感來自綻放於汝山谷薄雪上的白色鐘形花卉，手鐲風格的設計，讓梨形鑽石環繞表面，更如波浪般上下起伏，呈現律動之美；Bangle腕表則借鏡20世紀裝飾藝術（Art Deco），漸變尺寸的鑽石鑲嵌排列，加上對稱與不對稱的構圖疊加，工坊同時運用上爪鑲與粒面鑲嵌，讓鑽石火光的立體效果極大化。

而同樣是101手上鍊機芯，第四代的101/4型機芯由98枚零件組成，機芯平衡擺輪振頻為21,600次，主發條並具備33小時動力儲存。

Jaeger-LeCoultre，Bangle腕表，玫瑰金，鑲嵌996顆鑽石，總重約19.7克拉，價格店洽。圖 / Jaeger-LeCoultre提供。
Jaeger-LeCoultre，Bangle腕表，玫瑰金，鑲嵌996顆鑽石，總重約19.7克拉，價格店洽。圖 / Jaeger-LeCoultre提供。
第四代的101/4手上鍊機芯，由98枚零件組成，巧奪天工。圖 / Jaeger-LeCoultre提供。
第四代的101/4手上鍊機芯，由98枚零件組成，巧奪天工。圖 / Jaeger-LeCoultre提供。
Jaeger-LeCoultre，Snowdrop腕表，玫瑰金，鑲嵌904顆鑽石，總重約20.9克拉，價格店洽。圖 / Jaeger-LeCoultre提供。
Jaeger-LeCoultre，Snowdrop腕表，玫瑰金，鑲嵌904顆鑽石，總重約20.9克拉，價格店洽。圖 / Jaeger-LeCoultre提供。
在1930年代以電腦輔助設計的101機芯，至今仍成為驅策高級珠寶腕表時間運行的曼妙關鍵。圖 / Jaeger-LeCoultre提供。
在1930年代以電腦輔助設計的101機芯，至今仍成為驅策高級珠寶腕表時間運行的曼妙關鍵。圖 / Jaeger-LeCoultre提供。

珠寶

延伸閱讀

徐睿知「雖然是精神病但沒關係」珠寶耳環風格百變

有貓就給讚！「世界獅子日」手上的大貓也太威風！

蕭邦頂級珠寶腕表展秀絕美祖母綠 訴說永續珠寶美學

聯乘瑞士頂級豪奢遊艇Boesch IWC推Aquatimer限量腕表

相關新聞

TFBOYS魔幻寫實新EP 王俊凱、易烊千璽美鑽加分登封

TFBOYS每逢週年都會發EP和粉絲同歡，今年七週年全新EP「和你在一起」日前推出，共兩首歌，包括EP同名曲「和你在一起...

英女王也愛 積家101腕表再添兩枚高級珠寶版各演風華

宇宙間最奧妙的道理，都藏在最微小的事物中，一如人類的DNA，孕育了生命傳承的意義。積家（Jaeger-LeCoultre...

夜間3步驟做好保養+助眠！林依晨新歡香奈兒3.5-DA晚霜

最近剪了一頭俐落短髮的林依晨，為香奈兒全新推出的3.5-DA醇萃拉提微導晚霜，談到自己的睡前保養，她笑說上床前最重要就是...

因應疫情 義大利重啟「遞酒窗」

到義大利旅遊的時候，有沒有注意過餐廳或酒吧的牆面上，有一個小小的窗戶，窗戶下面還寫著「Vino（義大利文的「葡萄酒」）」...

謝欣穎解圍小鮮肉曾敬驊的第一次 聊美腿展現默契

LONGCHAMP發表2020秋冬系列，推出全新以海洋廢料回收再利用的Green District系列，經典款Rosea...

VICTORINOX行李箱再進化 容量加大、鋁框設計更耐用

Victorinox的Lexicon Framed硬殼系列行李箱，首度加入鋁製框架設計，為整體加強穩定性及安全性，同時運...

2020米其林必比登出爐 林佳龍爆料：最愛這兩家

即將24日公布的「台北台中米其林指南 2020」，8月11日率先公佈「必比登推介」（Bib Gourmand）名單，本次...

日本花王頂級保養「est」首登台 免飛日本9月百貨開賣

美妝控期待的秋妝與保養新品，在百貨秋季化妝品節報到，另外，以前只有在日本才買得到的日本花王旗下頂級化妝品牌「est」也將...

徐睿知「雖然是精神病但沒關係」珠寶耳環風格百變

由徐睿知主演的「雖然是精神病但沒關係」終於在前天播出最後結局。雖然今年上半年熱門韓劇不斷，包含「永遠的君主」、「梨泰院C...

3招甩肉肉臉！大元狂鏟14公斤　深V泳裝炸出D奶辣長腿

最近挑戰演出台語劇「羅雀高飛」的大元（林艾璇），許多網友都發現她在劇中沒有肉肉臉，以往困擾她的嬰兒肥也不見了，最近她曝光...

透明高跟涼鞋太美！《三十而已》江疏影長腿秀仙氣

不少女明星在出席重要活動時，都偏愛選擇高跟涼鞋搭配華服，露出腳趾、大面積的足部肌膚，更顯性感。最近台灣女星楊丞琳、大陸女...

國外募資突破6千萬！AusAir防護設計讓口罩變香了

防疫期間，口罩成了每日必備單品，但根據調查，空污損傷肺部也對人體造成相對程度傷害，因此世界衛生組織也將空污稱之為「沉默的...

熱門新聞

米克拉颱風增胖 全台停班課總表一覽

米其林「必比登名單」出爐！台北54間、台中21間名店上榜

宜蘭包棟民宿包假的？與老闆夫婦同住還被監視 凌晨熄燈怒了

第七號颱風「無花果」有機會生成？氣象局：還要再觀察

汽機車太吵將聲音照相開罰 最快十月上路

米克拉暴風圈擴大！路徑似當年奇比颱風 百船沉14亡

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。