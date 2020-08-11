英女王也愛 積家101腕表再添兩枚高級珠寶版各演風華

宇宙間最奧妙的道理，都藏在最微小的事物中，一如人類的DNA，孕育了生命傳承的意義。積家（Jaeger-LeCoultre）的101機芯最早在1929年問世、最初是為服務女性高級珠寶表而生，近90年後的今日，品牌再推兩枚高級珠寶版本：101 Snowdrop腕表與101 Bangle腕表，展現當代頂級時計的璀璨風華。

最早由電腦輔助設計的101手上鍊機芯，尺寸僅為長14毫米、寬4.8毫米、厚度約3.4毫米，加上重量不到1公克，讓機芯可以輕易收納進微小的表殼中，為女士手上的珠寶藝術帶來驅策時間運行的動力，也將鋒芒悉數留予鑽石、珠寶極大展現。就連英女王伊莉莎白二世（Queen Elizabeth II）在1953年參加加冕儀式時，也曾戴上由法國總統致贈的積家101珠寶腕表，顯現其在高級珠寶表歷史中扮演的「女王」角色。

新款的兩枚Snowdrop與Bangle腕表則展現了積家工坊在寶石鑲嵌和形體設計的深邃功力：Snowdrop腕表的靈感來自綻放於汝山谷薄雪上的白色鐘形花卉，手鐲風格的設計，讓梨形鑽石環繞表面，更如波浪般上下起伏，呈現律動之美；Bangle腕表則借鏡20世紀裝飾藝術（Art Deco），漸變尺寸的鑽石鑲嵌排列，加上對稱與不對稱的構圖疊加，工坊同時運用上爪鑲與粒面鑲嵌，讓鑽石火光的立體效果極大化。