快訊

AA制雙方決定就好？約會文本與性別規範下 沒那麼簡單

羅霈穎猝死檢驗出爐 服用多種藥物造成意外

聽新聞
test
0:00 / 0:00

夜間3步驟做好保養+助眠！林依晨新歡香奈兒3.5-DA晚霜

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
林依晨睡前重視保養，使用3.5-DA醇萃拉提微導晚霜，提升自己的膚感。圖／香奈兒提供
林依晨睡前重視保養，使用3.5-DA醇萃拉提微導晚霜，提升自己的膚感。圖／香奈兒提供

最近剪了一頭俐落短髮的林依晨，為香奈兒全新推出的3.5-DA醇萃拉提微導晚霜，談到自己的睡前保養，她笑說上床前最重要就是要洗澡，如果有時間會泡澡，然後讓自己放空，來迎接睡眠，而她認為一瓶療癒、有香味且膚觸有感的晚霜，可幫助一覺好眠，因為林依晨最重要的保養步驟之一，就是要好好睡覺。

關於夜間保養，林依晨認為從洗完澡到睡前，她會有一連串的步驟，希望每天能讓自己好好放鬆，以深度睡眠來迎接新的一天。

一、夜間保養秘訣

台灣的夏天白天炎熱潮濕，林依晨表示，白天會以清爽的保養與防曬為主，但到了晚上，因為多數人會待在冷氣房裡，因此要注意滋潤且不油膩的保養，她近期新歡是香奈兒3.5-DA醇萃拉提微導晚霜，除了有良好的膚觸，且不油膩好吸收，搭配著好聞的氣味。

提到最近使用的香奈兒3.5-DA醇萃拉提微導晚霜，林依晨馬上拿起來示範，「質地濃稠卻不油膩，還有淡淡的草本味道，聞起來沒有負擔很清爽」，她特別重視睡前的身體、臉部按摩，臉上按摩要注意手部先溫熱，針對抬頭紋、眼尾、法令紋，再沿著下巴提拉、帶到淋巴的位置，以輕滑的手法，讓晚霜可以加速吸收與按摩。

二、如何幫助睡眠

笑稱睡覺容易多夢的林依晨，睡前會避免看書與滑手機，降低過度用腦，為幫助入睡，她會戴口罩、眼罩與耳塞，開低頻放射器、燈全關，營造一個放鬆的環境，還能防止晚上使用的保養品，不會沾染在寢具上。

三、讓自己維持在最佳狀態

雖然認真保養，希望留住青春，但37歲的林依晨也認為，「不要害怕青春的老化，要用正面去看待」，她秉持著維持在適當年齡中的最佳狀態，而不是超出年齡的過多奢求，「覺得在這年齡的自己，是最佳狀態就好」。

最近為何剪了短髮？林依晨透露最近一次是2016年9月為「老男孩」而剪，但前陣子發現長髮時，吹頭髮要花10分鐘，剛好也想要有些造型改變，就趁著夏天剪了短髮，至於老公有沒有意見？她笑說「老公頭髮比我還長」。

・縮時保養　3.5-DA醇萃拉提微導晚霜

現代女性每天為工作、生活而忙亂，更要好好照顧自己的肌膚，晚上是肌膚代謝的高峰期，更要提高夜間修復效率，選對晚霜，才能讓保養事半功倍。

香奈兒新推出的3.5-DA醇萃拉提微導晚霜，強調是「縮時保養」，簡單一瓶幫助肌膚在夜間時刻持續修復，採用94%天然成分，蘊含草本紫花苜蓿萃取，並添加內含白毫銀針與海洋原生多糖的夜間微導活性複合物，白毫銀針可以舒緩肌膚壓力，保護肌膚並提升修復力，搭配海洋原生成分，增加肌膚的抵禦力。

以如絲絨般的豐潤質地，但卻不油膩好吸收，搭配玻尿酸達到有效保濕，在睡前可以按摩手技，紓解臉部壓力，嗅吸著草本精油的香氣，讓身心靈達到完全放鬆，幫助睡眠讓肌膚在夜間開始修復。

林依晨睡前會使用3.5-DA醇萃拉提微導晚霜，按摩臉部肌膚。圖／香奈兒提供
林依晨睡前會使用3.5-DA醇萃拉提微導晚霜，按摩臉部肌膚。圖／香奈兒提供
剪了一頭短髮的林依晨，透露睡前都不會看書與手機。圖／香奈兒提供
剪了一頭短髮的林依晨，透露睡前都不會看書與手機。圖／香奈兒提供
香奈兒3.5-DA醇萃拉提微導晚霜／50ml／5,510元。圖／香奈兒提供
香奈兒3.5-DA醇萃拉提微導晚霜／50ml／5,510元。圖／香奈兒提供
香奈兒3.5-DA醇萃拉提微導晚霜／50ml／5,510元。圖／香奈兒提供
香奈兒3.5-DA醇萃拉提微導晚霜／50ml／5,510元。圖／香奈兒提供
林依晨分享自己的夜間保養秘訣。圖／香奈兒提供
林依晨分享自己的夜間保養秘訣。圖／香奈兒提供
林依晨睡前會使用3.5-DA醇萃拉提微導晚霜，按摩臉部肌膚。圖／香奈兒提供
林依晨睡前會使用3.5-DA醇萃拉提微導晚霜，按摩臉部肌膚。圖／香奈兒提供
林依晨睡前重視保養，使用3.5-DA醇萃拉提微導晚霜，提升自己的膚感。圖／香奈兒提供
林依晨睡前重視保養，使用3.5-DA醇萃拉提微導晚霜，提升自己的膚感。圖／香奈兒提供
香奈兒3.5-DA醇萃拉提微導晚霜／50ml／5,510元。圖／香奈兒提供
香奈兒3.5-DA醇萃拉提微導晚霜／50ml／5,510元。圖／香奈兒提供

修復 香奈兒

相關新聞

TFBOYS魔幻寫實新EP 王俊凱、易烊千璽美鑽加分登封

TFBOYS每逢週年都會發EP和粉絲同歡，今年七週年全新EP「和你在一起」日前推出，共兩首歌，包括EP同名曲「和你在一起...

英女王也愛 積家101腕表再添兩枚高級珠寶版各演風華

宇宙間最奧妙的道理，都藏在最微小的事物中，一如人類的DNA，孕育了生命傳承的意義。積家（Jaeger-LeCoultre...

夜間3步驟做好保養+助眠！林依晨新歡香奈兒3.5-DA晚霜

最近剪了一頭俐落短髮的林依晨，為香奈兒全新推出的3.5-DA醇萃拉提微導晚霜，談到自己的睡前保養，她笑說上床前最重要就是...

因應疫情 義大利重啟「遞酒窗」

到義大利旅遊的時候，有沒有注意過餐廳或酒吧的牆面上，有一個小小的窗戶，窗戶下面還寫著「Vino（義大利文的「葡萄酒」）」...

謝欣穎解圍小鮮肉曾敬驊的第一次 聊美腿展現默契

LONGCHAMP發表2020秋冬系列，推出全新以海洋廢料回收再利用的Green District系列，經典款Rosea...

VICTORINOX行李箱再進化 容量加大、鋁框設計更耐用

Victorinox的Lexicon Framed硬殼系列行李箱，首度加入鋁製框架設計，為整體加強穩定性及安全性，同時運...

2020米其林必比登出爐 林佳龍爆料：最愛這兩家

即將24日公布的「台北台中米其林指南 2020」，8月11日率先公佈「必比登推介」（Bib Gourmand）名單，本次...

日本花王頂級保養「est」首登台 免飛日本9月百貨開賣

美妝控期待的秋妝與保養新品，在百貨秋季化妝品節報到，另外，以前只有在日本才買得到的日本花王旗下頂級化妝品牌「est」也將...

徐睿知「雖然是精神病但沒關係」珠寶耳環風格百變

由徐睿知主演的「雖然是精神病但沒關係」終於在前天播出最後結局。雖然今年上半年熱門韓劇不斷，包含「永遠的君主」、「梨泰院C...

3招甩肉肉臉！大元狂鏟14公斤　深V泳裝炸出D奶辣長腿

最近挑戰演出台語劇「羅雀高飛」的大元（林艾璇），許多網友都發現她在劇中沒有肉肉臉，以往困擾她的嬰兒肥也不見了，最近她曝光...

透明高跟涼鞋太美！《三十而已》江疏影長腿秀仙氣

不少女明星在出席重要活動時，都偏愛選擇高跟涼鞋搭配華服，露出腳趾、大面積的足部肌膚，更顯性感。最近台灣女星楊丞琳、大陸女...

國外募資突破6千萬！AusAir防護設計讓口罩變香了

防疫期間，口罩成了每日必備單品，但根據調查，空污損傷肺部也對人體造成相對程度傷害，因此世界衛生組織也將空污稱之為「沉默的...

熱門新聞

米克拉颱風增胖 全台停班課總表一覽

米其林「必比登名單」出爐！台北54間、台中21間名店上榜

宜蘭包棟民宿包假的？與老闆夫婦同住還被監視 凌晨熄燈怒了

第七號颱風「無花果」有機會生成？氣象局：還要再觀察

汽機車太吵將聲音照相開罰 最快十月上路

米克拉暴風圈擴大！路徑似當年奇比颱風 百船沉14亡

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。