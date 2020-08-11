夜間3步驟做好保養+助眠！林依晨新歡香奈兒3.5-DA晚霜

最近剪了一頭俐落短髮的林依晨，為香奈兒全新推出的3.5-DA醇萃拉提微導晚霜，談到自己的睡前保養，她笑說上床前最重要就是要洗澡，如果有時間會泡澡，然後讓自己放空，來迎接睡眠，而她認為一瓶療癒、有香味且膚觸有感的晚霜，可幫助一覺好眠，因為林依晨最重要的保養步驟之一，就是要好好睡覺。

關於夜間保養，林依晨認為從洗完澡到睡前，她會有一連串的步驟，希望每天能讓自己好好放鬆，以深度睡眠來迎接新的一天。

一、夜間保養秘訣

台灣的夏天白天炎熱潮濕，林依晨表示，白天會以清爽的保養與防曬為主，但到了晚上，因為多數人會待在冷氣房裡，因此要注意滋潤且不油膩的保養，她近期新歡是香奈兒3.5-DA醇萃拉提微導晚霜，除了有良好的膚觸，且不油膩好吸收，搭配著好聞的氣味。

提到最近使用的香奈兒3.5-DA醇萃拉提微導晚霜，林依晨馬上拿起來示範，「質地濃稠卻不油膩，還有淡淡的草本味道，聞起來沒有負擔很清爽」，她特別重視睡前的身體、臉部按摩，臉上按摩要注意手部先溫熱，針對抬頭紋、眼尾、法令紋，再沿著下巴提拉、帶到淋巴的位置，以輕滑的手法，讓晚霜可以加速吸收與按摩。

二、如何幫助睡眠

笑稱睡覺容易多夢的林依晨，睡前會避免看書與滑手機，降低過度用腦，為幫助入睡，她會戴口罩、眼罩與耳塞，開低頻放射器、燈全關，營造一個放鬆的環境，還能防止晚上使用的保養品，不會沾染在寢具上。

三、讓自己維持在最佳狀態

雖然認真保養，希望留住青春，但37歲的林依晨也認為，「不要害怕青春的老化，要用正面去看待」，她秉持著維持在適當年齡中的最佳狀態，而不是超出年齡的過多奢求，「覺得在這年齡的自己，是最佳狀態就好」。

最近為何剪了短髮？林依晨透露最近一次是2016年9月為「老男孩」而剪，但前陣子發現長髮時，吹頭髮要花10分鐘，剛好也想要有些造型改變，就趁著夏天剪了短髮，至於老公有沒有意見？她笑說「老公頭髮比我還長」。

・縮時保養 3.5-DA醇萃拉提微導晚霜

現代女性每天為工作、生活而忙亂，更要好好照顧自己的肌膚，晚上是肌膚代謝的高峰期，更要提高夜間修復效率，選對晚霜，才能讓保養事半功倍。

香奈兒新推出的3.5-DA醇萃拉提微導晚霜，強調是「縮時保養」，簡單一瓶幫助肌膚在夜間時刻持續修復，採用94%天然成分，蘊含草本紫花苜蓿萃取，並添加內含白毫銀針與海洋原生多糖的夜間微導活性複合物，白毫銀針可以舒緩肌膚壓力，保護肌膚並提升修復力，搭配海洋原生成分，增加肌膚的抵禦力。