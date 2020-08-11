因應疫情 義大利重啟「遞酒窗」

到義大利旅遊的時候，有沒有注意過餐廳或酒吧的牆面上，有一個小小的窗戶，窗戶下面還寫著「Vino（義大利文的「葡萄酒」）」字樣？這些形狀、大小不一的窗戶，正是義大利人的「遞酒窗」。

「遞酒窗」的起源，可以追溯到13世紀文藝復興時期，當時擁有葡萄園的大戶人家會在大門旁邊鑿出一個小窗，好向工人階級出售剩餘的葡萄酒。這些小窗面向街道，窗內就是大戶人家的酒窖，要買酒的話只要敲敲窗戶，把空的酒瓶遞進去，裡面的酒窖工人就會把酒瓶灌滿，然後就銀貨兩訖，當場結帳。

到了17世紀，歐洲開始流行黑死病，義大利有100萬人因此失去生命；這種「遞酒窗」，就成了買酒的最佳途徑。大家都透過「遞酒窗」，來進行交易，方便又安全。

原本「遞酒窗」在義大利人的生活裡，因為失去功能而逐漸被大家淡忘，沒想到在3百多年後的21世紀，封陳了多年的「遞酒窗」，又再度被重新啟用。

不過在「遞酒窗」的功能，已經不再限於購買葡萄酒，舉凡咖啡、雞尾酒、冰淇淋、威士忌…，以及各式餐點，都可以透過「遞酒窗」來傳遞。

萬萬沒想到，到了資訊無遠弗屆的數位時代，面對新冠肺炎，人們還是得要靠老祖宗的智慧來應對。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康