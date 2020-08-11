謝欣穎解圍小鮮肉曾敬驊的第一次 聊美腿展現默契

LONGCHAMP發表2020秋冬系列，推出全新以海洋廢料回收再利用的Green District系列，經典款Roseau也推出嶄新的Box小巧包型，謝欣穎搭檔曾敬驊演繹新品，原本喜愛黑白簡約色彩的兩人不約而同被鮮亮色彩圈粉。

謝欣穎開玩笑說現在年紀大了好像會偏好亮彩色系，「像是酒紅色方格上衣、腳上的靴子我就很喜歡，或是亮眼的Green District藍色腰包，上面還有Loading圖案和字樣，環保正在進行中的概念很可愛。」第一次出席時尚活動的22歲新生代男演員曾敬驊，也覺得謝欣穎腳上的黃色皮革長靴整體搭配很好看，被問到看女生會先看腿嗎？他一時語塞不知道該怎麼回答，謝欣穎神救援解圍，「我記得他之前受訪，有講過腿和胸的話，他會先看腿。」