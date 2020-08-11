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謝欣穎解圍小鮮肉曾敬驊的第一次 聊美腿展現默契

聯合報 / 記者楊詩涵/即時報導
謝欣穎詮釋黑色小羊皮革上衣31,100元、短褲41,200元、Roseau白色皮革靴25,800元，拎Green District藍色腰包7,900元；曾敬驊手拿Green District雙肩背包9,000元。記者陳立凱／攝影
謝欣穎詮釋黑色小羊皮革上衣31,100元、短褲41,200元、Roseau白色皮革靴25,800元，拎Green District藍色腰包7,900元；曾敬驊手拿Green District雙肩背包9,000元。記者陳立凱／攝影

LONGCHAMP發表2020秋冬系列，推出全新以海洋廢料回收再利用的Green District系列，經典款Roseau也推出嶄新的Box小巧包型，謝欣穎搭檔曾敬驊演繹新品，原本喜愛黑白簡約色彩的兩人不約而同被鮮亮色彩圈粉。

謝欣穎開玩笑說現在年紀大了好像會偏好亮彩色系，「像是酒紅色方格上衣、腳上的靴子我就很喜歡，或是亮眼的Green District藍色腰包，上面還有Loading圖案和字樣，環保正在進行中的概念很可愛。」第一次出席時尚活動的22歲新生代男演員曾敬驊，也覺得謝欣穎腳上的黃色皮革長靴整體搭配很好看，被問到看女生會先看腿嗎？他一時語塞不知道該怎麼回答，謝欣穎神救援解圍，「我記得他之前受訪，有講過腿和胸的話，他會先看腿。」

而曾敬驊偏好小包款，像Green District斜背包的尺寸很剛好、又很輕。」他還會在包包裡放筆記本，隨時記錄生活日常所見所想，是他的演員工作誌，這年頭還拿筆寫字也算老派的風雅。LONGCHAMP本季以美國藝術家Josef Albers的色彩方塊畫作為靈感發想，通過色彩組合來創造單色對比效果，並且加了蘇格蘭旅行的氣氛，皮革、格紋、民族圖樣也成為點綴。在包款部分，Green District系列包身採用海洋廢料的再生尼龍面料製成，資料下載中的圓形小圖示成為此系列的辨識，也隱喻環保議將持續進行，是中性系列的包款；Roseau除了推出比迷你包再大一點的可愛小尺寸之外，也有全新的Roseau Box斜背包輪廓，線條簡潔且自信。

謝欣穎身穿秋冬象牙白印花絲綢連身裙、黃色漆亮皮革高跟靴價格皆店洽，Roseau Box斜背包15,700元；曾敬驊手拿Green District石灰色二合一雙肩背包，14,200元。圖／LONGCHAMP提供。記者陳立凱／攝影
謝欣穎身穿秋冬象牙白印花絲綢連身裙、黃色漆亮皮革高跟靴價格皆店洽，Roseau Box斜背包15,700元；曾敬驊手拿Green District石灰色二合一雙肩背包，14,200元。圖／LONGCHAMP提供。記者陳立凱／攝影
Green District藍色旅行袋，12,000元。圖／LONGCHAMP提供
Green District藍色旅行袋，12,000元。圖／LONGCHAMP提供
謝欣穎詮釋黑色小羊皮革上衣31,100元、短褲41,200元、Roseau白色皮革靴25,800元，拎Green District藍色腰包7,900元。記者陳立凱／攝影
謝欣穎詮釋黑色小羊皮革上衣31,100元、短褲41,200元、Roseau白色皮革靴25,800元，拎Green District藍色腰包7,900元。記者陳立凱／攝影
謝欣穎身穿秋冬象牙白印花絲綢連身裙、黃色漆亮皮革高跟靴價格皆店洽，Roseau Box斜背包15,700元。記者陳立凱／攝影
謝欣穎身穿秋冬象牙白印花絲綢連身裙、黃色漆亮皮革高跟靴價格皆店洽，Roseau Box斜背包15,700元。記者陳立凱／攝影
Roseau Box柔粉色斜背包，15,700元。圖／LONGCHAMP提供
Roseau Box柔粉色斜背包，15,700元。圖／LONGCHAMP提供
Roseau黑色購物袋，18,700元。圖／LONGCHAMP提供
Roseau黑色購物袋，18,700元。圖／LONGCHAMP提供
Roseau古粉色手提包，17,400元。圖／LONGCHAMP提供
Roseau古粉色手提包，17,400元。圖／LONGCHAMP提供
曾敬驊手拿Green District雙肩背包9,000元。記者陳立凱／攝影
曾敬驊手拿Green District雙肩背包9,000元。記者陳立凱／攝影
謝欣穎詮釋黑色小羊皮革上衣31,100元、短褲41,200元、Roseau白色皮革靴25,800元，拎Green District藍色腰包7,900元；曾敬驊手拿Green District雙肩背包9,000元。記者陳立凱／攝影
謝欣穎詮釋黑色小羊皮革上衣31,100元、短褲41,200元、Roseau白色皮革靴25,800元，拎Green District藍色腰包7,900元；曾敬驊手拿Green District雙肩背包9,000元。記者陳立凱／攝影
Roseau黃褐色手提包，17,400元。圖／LONGCHAMP提供
Roseau黃褐色手提包，17,400元。圖／LONGCHAMP提供

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