VICTORINOX行李箱再進化 容量加大、鋁框設計更耐用

Victorinox的Lexicon Framed硬殼系列行李箱，首度加入鋁製框架設計，為整體加強穩定性及安全性，同時運用嶄新的崁入式滑輪與提把設計，讓容量加大，成為商務旅行或是「偽出國」的最佳裝備。

即使還沒解封可出國旅遊，但行李箱業者仍受惠台灣國內的報復性出遊，所以在這幾個月都紛紛推出新品來反應市場的熱絡。像是Victorinox的Lexicon Framed硬殼系列行李箱，外殼由純聚碳酸酯（PC）製成，首度加入堅固的鋁製框架設計取代鍊封口，可避免被原子筆或其他尖銳物品劃開的風險，不過缺點就是裝載的物件要排列好，才能闔上。然而，Victorinox也考慮到了這點，所以運用崁入式滑輪與提把設計，以提供極大化的行李箱空間，內隔層附有大型拉鍊口袋，提供容易清潔的防水內襯，幫助存放個人物品，有條不紊。