VICTORINOX行李箱再進化 容量加大、鋁框設計更耐用
Victorinox的Lexicon Framed硬殼系列行李箱，首度加入鋁製框架設計，為整體加強穩定性及安全性，同時運用嶄新的崁入式滑輪與提把設計，讓容量加大，成為商務旅行或是「偽出國」的最佳裝備。
即使還沒解封可出國旅遊，但行李箱業者仍受惠台灣國內的報復性出遊，所以在這幾個月都紛紛推出新品來反應市場的熱絡。像是Victorinox的Lexicon Framed硬殼系列行李箱，外殼由純聚碳酸酯（PC）製成，首度加入堅固的鋁製框架設計取代鍊封口，可避免被原子筆或其他尖銳物品劃開的風險，不過缺點就是裝載的物件要排列好，才能闔上。然而，Victorinox也考慮到了這點，所以運用崁入式滑輪與提把設計，以提供極大化的行李箱空間，內隔層附有大型拉鍊口袋，提供容易清潔的防水內襯，幫助存放個人物品，有條不紊。
這系列行李箱擁有兩個內置 Travel Sentry® Approved 密碼組合鎖能加強穩定性及安全性，更方便機場安檢人員打開檢查後重新鎖上，無需破壞鎖頭。搭配超靜音6 毫米Hinomoto雙滾輪，可360°靈活旋轉；而且延續了其他系列設計，在行李牌下有以軍刀為靈感的內置多用途工具，包括USB 連接埠（只適用於登機箱）、SIM卡替換工具和原子筆，還有可連接至電源的USB連接埠。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言