俄羅斯三大之一芭蕾舞團 早鳥優惠只到本周日！

俄羅斯三大芭蕾舞之一的莫斯科古典芭蕾舞團，今年12月聖誕假期再度受邀來台巡演北高兩地，並首度同時帶來雙舞碼，一生必看的經典《天鵝湖》和聖誕芭蕾《胡桃鉗》，於聖誕節期間帶來最溫馨的芭蕾饗宴，udn售票網早鳥購票優惠只到本週日8/16日止，藝FUN券和三倍券都可搭配使用。

號稱芭蕾舞明星搖籃的莫斯科古典芭蕾舞團，與莫斯科波修瓦劇院、聖彼得堡馬林斯基劇院，並列為俄國三大芭蕾舞團，在藝術總監瓦希里耶夫與卡薩特金娜超過四十年的帶領下，持續在全世界推出新演出、新舞碼，今年除了帶來膾炙人口一生必看的經典芭蕾舞碼的《天鵝湖》，適逢聖誕佳節也帶來聖誕節首選的經典作品《胡桃鉗》。今年疫情打亂全世界的表演藝術活動，舞團在俄國經歷一段封城隔離時間後，已開始重新排練，預計於秋天重返莫斯科的劇院，並預定排除萬難，將如期來台演出，在歡樂愉悅的音樂氛圍和繽紛華麗的舞台設計之下，與台灣民眾共享難能可貴的幸福。

莫斯科古典芭蕾經典舞碼《胡桃鉗》。圖／聯合數位文創提供