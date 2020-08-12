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俄羅斯三大之一芭蕾舞團 早鳥優惠只到本周日！
俄羅斯三大芭蕾舞之一的莫斯科古典芭蕾舞團，今年12月聖誕假期再度受邀來台巡演北高兩地，並首度同時帶來雙舞碼，一生必看的經典《天鵝湖》和聖誕芭蕾《胡桃鉗》，於聖誕節期間帶來最溫馨的芭蕾饗宴，udn售票網早鳥購票優惠只到本週日8/16日止，藝FUN券和三倍券都可搭配使用。
號稱芭蕾舞明星搖籃的莫斯科古典芭蕾舞團，與莫斯科波修瓦劇院、聖彼得堡馬林斯基劇院，並列為俄國三大芭蕾舞團，在藝術總監瓦希里耶夫與卡薩特金娜超過四十年的帶領下，持續在全世界推出新演出、新舞碼，今年除了帶來膾炙人口一生必看的經典芭蕾舞碼的《天鵝湖》，適逢聖誕佳節也帶來聖誕節首選的經典作品《胡桃鉗》。今年疫情打亂全世界的表演藝術活動，舞團在俄國經歷一段封城隔離時間後，已開始重新排練，預計於秋天重返莫斯科的劇院，並預定排除萬難，將如期來台演出，在歡樂愉悅的音樂氛圍和繽紛華麗的舞台設計之下，與台灣民眾共享難能可貴的幸福。
由聯合數位文創主辦之「莫斯科古典芭蕾舞團」，十二月十七日至二十日於臺北國家戲劇院、十二月二十五日至二十七日於高雄衛武營演出，早鳥優惠即日起至八月十六日止，最低優惠85折起，購票請上udn售票網；另有團體大宗優惠，各項折扣方案詳情請洽：02-7721-6955#1 (週一~週五 09:00-17:00)。
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