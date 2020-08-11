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日本花王頂級保養「est」首登台 免飛日本9月百貨開賣

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
日本花王旗下頂級化妝品牌「est」將首度登台，9月1日分別進駐SOGO忠孝館、統一時代百貨。
日本花王旗下頂級化妝品牌「est」將首度登台，9月1日分別進駐SOGO忠孝館、統一時代百貨。

美妝控期待的秋妝與保養新品，在百貨秋季化妝品節報到，另外，以前只有在日本才買得到的日本花王旗下頂級化妝品牌「est」也將首度登台，在9月1日分別進駐台北東區SOGO忠孝館、信義區的統一時代百貨

談起日本保養，可說是資生堂（SHISEIDO）、高絲（KOSE）和花王（KAO）三強鼎立，台灣消費者對花王最大印象可能是日用品品牌，但其實它在2006年收購KANEBO後，已正式進軍美妝保養界，旗下美妝品牌包括「KANEBO」、「est」、「Sofina iP」、「Curél珂潤」、「SUQQU」、「KATE」、「SENSAI」、「Molton Brown」等。而定位高端保養的est只在日本百貨商場才能買到，但價格相較資生堂旗下的頂級保養THE GINZA、CPB肌膚之鑰，est售價相對較親民。

est也經常在日本時尚雜誌美妝票選，以及@cosme大賞中上榜，從卸妝、清潔、精華、保養都有相當好的評價，當中知名度最高就是「精靈水」化妝水、碳酸洗顏與碳酸美容液。

SOGO台北店秋季化妝品節即日起至8月25日登場，秋季新品強勢登場，Dior、CLARINS、NARS帶來獨家首賣新品，8月15日首賣2020限量款NARS熾熱盛夏眼彩腮紅盤。復興館CHANEL將於8月下旬推出香氛新作、摩登COCO秘密時光香水50ml，售價3,380元。9月1日正式開賣的est，推出est嬡色循環肌燦入門組（煥活精華液正貨+古珀調理精華液潤澤20g），價值4,656元，優惠價3,880元。

SOGO秋化期間，Beauty Club會員享限定美麗購物金，持快樂購卡單卡扣300點換200元化妝品購物金。持6大指定銀行信用卡消費滿6,000元起，最高回饋SOGO禮券3,700元。

統一時代百貨台北店即日起至8月26日推出各大美妝早秋新品，迎接即將到來的七夕情人節，活動期間當日於香水、飾品、手表、皮件等櫃位單筆刷卡金額滿5,000元送200元商品抵用券。滿額禮則將送出相當實用的「美妝刷具自動清洗機」，利用高速旋轉在幾秒內就可讓彩妝刷徹底清潔，凡當日於化妝品專櫃累計消費滿3,800元即可兌換，或是持單筆消費滿100元發票以加購價199元可獲得。App會員線上參加刮刮卡活動扣點數30點，還有機會抽中The Kiss戀愛光影鑽石項鍊。

BOBBI BROWN時尚元素系列眼彩盤售價1,650元。圖／統一時代百貨提供
BOBBI BROWN時尚元素系列眼彩盤售價1,650元。圖／統一時代百貨提供
SOGO忠孝館est嬡色循環肌燦入門組（煥活精華液正貨+古珀調理精華液潤澤20g）價值4,656元，優惠價3,880元。圖／SOGO提供
SOGO忠孝館est嬡色循環肌燦入門組（煥活精華液正貨+古珀調理精華液潤澤20g）價值4,656元，優惠價3,880元。圖／SOGO提供
SOGO復興館新品上市CHANEL摩登COCO秘密時光香水50ml售價3,380元。圖／SOGO提供
SOGO復興館新品上市CHANEL摩登COCO秘密時光香水50ml售價3,380元。圖／SOGO提供
LANCOME超極光精華水粉霜售價1,900元。圖／統一時代百貨提供
LANCOME超極光精華水粉霜售價1,900元。圖／統一時代百貨提供
統一時代百貨化妝品滿額禮，美妝刷具自動清洗機。圖／統一時代百貨提供
統一時代百貨化妝品滿額禮，美妝刷具自動清洗機。圖／統一時代百貨提供
SOGO忠孝館8月15日首賣，2020限量款NARS熾熱盛夏眼彩腮紅盤，售價1,850元。
SOGO忠孝館8月15日首賣，2020限量款NARS熾熱盛夏眼彩腮紅盤，售價1,850元。

化妝品 統一時代百貨

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