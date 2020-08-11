日本花王頂級保養「est」首登台 免飛日本9月百貨開賣

美妝控期待的秋妝與保養新品，在百貨秋季化妝品節報到，另外，以前只有在日本才買得到的日本花王旗下頂級化妝品牌「est」也將首度登台，在9月1日分別進駐台北東區SOGO忠孝館、信義區的統一時代百貨。

談起日本保養，可說是資生堂（SHISEIDO）、高絲（KOSE）和花王（KAO）三強鼎立，台灣消費者對花王最大印象可能是日用品品牌，但其實它在2006年收購KANEBO後，已正式進軍美妝保養界，旗下美妝品牌包括「KANEBO」、「est」、「Sofina iP」、「Curél珂潤」、「SUQQU」、「KATE」、「SENSAI」、「Molton Brown」等。而定位高端保養的est只在日本百貨商場才能買到，但價格相較資生堂旗下的頂級保養THE GINZA、CPB肌膚之鑰，est售價相對較親民。

est也經常在日本時尚雜誌美妝票選，以及@cosme大賞中上榜，從卸妝、清潔、精華、保養都有相當好的評價，當中知名度最高就是「精靈水」化妝水、碳酸洗顏與碳酸美容液。

SOGO台北店秋季化妝品節即日起至8月25日登場，秋季新品強勢登場，Dior、CLARINS、NARS帶來獨家首賣新品，8月15日首賣2020限量款NARS熾熱盛夏眼彩腮紅盤。復興館CHANEL將於8月下旬推出香氛新作、摩登COCO秘密時光香水50ml，售價3,380元。9月1日正式開賣的est，推出est嬡色循環肌燦入門組（煥活精華液正貨+古珀調理精華液潤澤20g），價值4,656元，優惠價3,880元。

SOGO秋化期間，Beauty Club會員享限定美麗購物金，持快樂購卡單卡扣300點換200元化妝品購物金。持6大指定銀行信用卡消費滿6,000元起，最高回饋SOGO禮券3,700元。