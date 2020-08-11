徐睿知「雖然是精神病但沒關係」珠寶耳環風格百變
由徐睿知主演的「雖然是精神病但沒關係」終於在前天播出最後結局。雖然今年上半年熱門韓劇不斷，包含「永遠的君主」、「梨泰院CLASS」都討論不斷，但能像「雖然是精神病但沒關係」如此始終維持高人氣的狀態並不多見，也讓徐睿知在劇中變身精品模特兒，珠寶連連上身造型。
同樣是珠寶，大件式項鍊太華麗、和服裝不易搭配，相形之下，小件的耳環、手環，則能美化畫面，成為另類穿搭示範。徐睿知先前配曾戴過伯爵（PIAGET）Possession系列戒指、手環，近期再於不同級數換上Sunlight系列珠寶，像是Sunlight系列玫瑰金耳環，以古典造型加上垂墜感，知性十足，而另一件同系列項鍊則以雪花鑲嵌鑽石，像隨身「戴」著一顆白金太陽，活力而高雅。
而除了伯爵外，徐睿知其實也曾在劇中配戴上寶詩龍（Boucheron）的Serpent Bohème夏季新款18K白金耳釘。由蛇為原始靈感、轉換為水滴造型的耳釘，每枚均可單獨購買，徐睿知在最後一集中，就以這枚橢圓造型的白K金耳釘分別搭配白色或格紋洋裝，展現迥異的輕奢魅力，雖然夏日暑氣仍然悶熱，但一枚隨身的水滴造型珠寶耳釘就無分季節、讓四季同樣奢華閃耀。
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