徐睿知「雖然是精神病但沒關係」珠寶耳環風格百變

由徐睿知主演的「雖然是精神病但沒關係」終於在前天播出最後結局。雖然今年上半年熱門韓劇不斷，包含「永遠的君主」、「梨泰院CLASS」都討論不斷，但能像「雖然是精神病但沒關係」如此始終維持高人氣的狀態並不多見，也讓徐睿知在劇中變身精品模特兒，珠寶連連上身造型。

同樣是珠寶，大件式項鍊太華麗、和服裝不易搭配，相形之下，小件的耳環、手環，則能美化畫面，成為另類穿搭示範。徐睿知先前配曾戴過伯爵（PIAGET）Possession系列戒指、手環，近期再於不同級數換上Sunlight系列珠寶，像是Sunlight系列玫瑰金耳環，以古典造型加上垂墜感，知性十足，而另一件同系列項鍊則以雪花鑲嵌鑽石，像隨身「戴」著一顆白金太陽，活力而高雅。