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透明高跟涼鞋太美！《三十而已》江疏影長腿秀仙氣

聯合報 / 記者吳曉涵/台北即時報導
江疏影穿了美國品牌For Love & Lemons的白色花苞袖短洋裝，配澳洲鞋履品牌Tony Bianco的PVC透明Kiki高跟涼鞋出席代言活動。圖／摘自微博、官網
江疏影穿了美國品牌For Love & Lemons的白色花苞袖短洋裝，配澳洲鞋履品牌Tony Bianco的PVC透明Kiki高跟涼鞋出席代言活動。圖／摘自微博、官網

不少女明星在出席重要活動時，都偏愛選擇高跟涼鞋搭配華服，露出腳趾、大面積的足部肌膚，更顯性感。最近台灣女星楊丞琳、大陸女星江疏影不約而同都選擇用帶點公主風剪裁的衣服搭配高跟涼鞋，混搭浪漫與性感，也很符合夏天的涼爽穿搭需求。

因《三十而已》再度翻紅的江疏影，日前出席代言活動，穿了美國品牌For Love & Lemons的白色花苞袖短洋裝配澳洲鞋履品牌Tony Bianco的PVC透明Kiki高跟涼鞋。不只腳背和腳踝繫帶是透明的，就連鞋跟也是透明的，像是冰塊一樣晶瑩剔透，讓腿更顯白又有延伸、修長的效果，同時還為視覺帶來消暑的感覺喔！

擔任選秀節目評審的楊丞琳，則是穿上韓國品牌YCH的藍色蓬蓬袖馬甲式上衣搭高腰褲，搭義大利搖滾鞋王Giuseppe Zanotti的Jamila高跟涼鞋，這雙鞋擁有基本款的銀色細皮革繫帶，但側邊有一整片的鑽飾點綴，不同角度看起來就有不同的風格，非常百變。

楊丞琳穿韓國品牌YCH的藍色蓬蓬袖馬甲式上衣搭高腰褲，搭義大利搖滾鞋王Giuseppe Zanotti的Jamila高跟涼鞋。圖／Giuseppe Zanotti提供
楊丞琳穿韓國品牌YCH的藍色蓬蓬袖馬甲式上衣搭高腰褲，搭義大利搖滾鞋王Giuseppe Zanotti的Jamila高跟涼鞋。圖／Giuseppe Zanotti提供
義大利搖滾鞋王Giuseppe Zanotti的Jamila高跟涼鞋。圖／Giuseppe Zanotti提供
義大利搖滾鞋王Giuseppe Zanotti的Jamila高跟涼鞋。圖／Giuseppe Zanotti提供
澳洲鞋履品牌Tony Bianco的PVC透明Kiki高跟涼鞋。圖／摘自官網
澳洲鞋履品牌Tony Bianco的PVC透明Kiki高跟涼鞋。圖／摘自官網
江疏影穿了美國品牌For Love & Lemons的白色花苞袖短洋裝，配澳洲鞋履品牌Tony Bianco的PVC透明Kiki高跟涼鞋出席代言活動。圖／摘自微博
江疏影穿了美國品牌For Love & Lemons的白色花苞袖短洋裝，配澳洲鞋履品牌Tony Bianco的PVC透明Kiki高跟涼鞋出席代言活動。圖／摘自微博
江疏影穿了美國品牌For Love & Lemons的白色花苞袖短洋裝，配澳洲鞋履品牌Tony Bianco的PVC透明Kiki高跟涼鞋出席代言活動。圖／摘自微博
江疏影穿了美國品牌For Love & Lemons的白色花苞袖短洋裝，配澳洲鞋履品牌Tony Bianco的PVC透明Kiki高跟涼鞋出席代言活動。圖／摘自微博

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