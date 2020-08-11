國外募資突破6千萬！AusAir防護設計讓口罩變香了
防疫期間，口罩成了每日必備單品，但根據調查，空污損傷肺部也對人體造成相對程度傷害，因此世界衛生組織也將空污稱之為「沉默的公共衛生危機」，近期全球首款帶著香氣的口罩「AusAir極致防護香氛口罩」具有可水洗、過濾空污、香氛濾層、舒適透氣等特性，在國外募資已飆破6千萬。
因應都會人士的配戴需求，在不吸廢氣、不受飛沫侵擾的前提下，來自澳洲AusAir團隊與有．設計uDesign合作的「AusAir極致防護香氛口罩」不悶熱、眼鏡不起霧、不壓妝更是其立體外型的延伸特點，過濾孔徑縮小至PM0.1，可阻擋高達99.5%的飛沫、花粉、塵螨、油煙以及PM2.5等空氣污染物。AusAir極致防護香氛口罩設計了兩個單向透氣氣閥，讓呼出的氣體得以排出、同時隔絕髒污空氣，單向閥採用316不鏽鋼材質，具有耐腐蝕、強度高的規格。
AusAir更是第一個將香氛結合口罩的品牌，使用天然植物性成包括薰衣草、沿海茶樹與尤加利樹三種澳洲農場香味，解決口罩異味的窘境；此外，AusAir的外層可水洗100次，手洗、洗衣機皆可，不影響過濾效果；設計濾片每次可使用100小時，透過定期更換可達成良好過濾效果。體驗新穎的「AusAir極致防護香氛口罩」，可上網嘖嘖募資平台查詢。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言