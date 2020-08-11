國外募資突破6千萬！AusAir防護設計讓口罩變香了

來自澳洲的AusAir團隊與有‧設計uDesign合作，於嘖嘖群眾募資平台推出「AusAir極致防護香氛口罩」，濾片通過美規及歐規檢驗，過濾孔徑縮小至PM0.1，可阻擋高達99.5%的飛沫、花粉、塵螨、油煙以及PM2.5等空氣汙染物。長時間佩戴口罩的另一項困擾是容易感到悶熱、難以呼吸，AusAir極致防護香氛口罩設計兩個單向透氣氣閥，讓人體呼出的氣體得以排出，但壞空氣不會進來。AusAir更是第一個將香味與口罩結合的品牌，使用天然植物性的成份，薰衣草、沿海茶樹與尤加利樹三種澳洲農場香味，解決了口罩上總是聞到口氣異味的窘境。

2020-08-11 14:13