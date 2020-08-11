8/12開賣！全家便利商店再推台鐵便當「經典滷排飯卷、排骨肉蛋吐司」

台鐵便當是許多人記憶中的懷舊好滋味，全家便利商店的台鐵系列第二波商品將於8月12日上架，以台鐵便當靈魂主菜「滷排骨」為主角，推出「經典滷排飯卷」、「排骨肉蛋吐司」，以創新思維呈現經典美味，吃貨可千萬別錯過。

全家便利商店今年5月 首度與「台鐵便當」聯名，以「滷排骨」為主要元素，開發橫跨早餐、主餐、配餐的多元組合，8月12日起再推出「經典滷排飯卷」、「排骨肉蛋吐司」，同樣使用先炸後滷的去骨里肌原肉製成，「經典滷排飯卷」搭配蛋磚、豆芽、酸菜等，一口咬下滿滿餡料，售價45元，8月12日至9月8日指定鮮食搭配指定飲料可享59元超值配優惠；「排骨肉蛋吐司」以肉排搭配奶油香烤土司與歐姆蛋，售價55元，8月12日至9月8日任選指定鮮食可享2件省5元、3件省10元優惠。

此外，全家便利商店自有品牌FamilyMart Collection請來華裔設計Daniel Wong為瓶裝茶飲、衛生紙、柔紙巾設計全新包裝，並與看見．齊柏林基金會合作，以台灣之美為主題推出2款Let’s café咖啡珍藏套卡、4款私品茶膠卷杯，皆於8月12日起正式亮相。

全家便利商店首次與Daniel Wong合作推出FamilyMart Collection新包裝，首推以幾何圓形與豐富配色所設計的FamilyMart Collection四季春青茶、古早味紅茶、烏龍綠茶，售價皆為29元，8月12日至9月8日任選以上商品可享加10元多1件；FamilyMart Collection全新柔紙巾系列邀請Daniel Wong以千紙鶴為意念設計，旅行包柔紙巾售價32元、袖珍包柔紙巾售價18元，8月12日至9月8日FamilyMart Collection旅行包柔紙巾搭配袖珍包柔紙巾可享合購價39元，購買FamilyMart Collection 700ml茶飲任2件就送FamilyMart Collection袖珍包柔紙巾一包。