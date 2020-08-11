有貓就給讚！「世界獅子日」手上的大貓也太威風！

雖然已經過去，但你知道：8月10日可是「世界獅子日」？1992年成立的非營利組織「大貓救援」（Big Cat Rescue），訂立8月10日為「世界獅子日」，希望能提升世界對這威猛的貓科動物的保護意識，而雖然獅子尚未被列為瀕危物種，但確實在全世界的數量、棲息範圍都在減少中。

兇猛的大貓無法在生活中輕易接觸、飼養，但一只有大貓形象的手表？那便相對輕鬆擁有。沛納海（PANERAI）曾和同集團、成立於1814年的製槍老廠Purdey合作，以精雕的手法，在Luminor 1950 Sealand腕表的表殼上蓋刻上一只唯妙唯肖的兇猛大貓形象，周邊並有PANERAI for Purdey的字樣；這樣的精雕技術原本運用於古董獵槍的槍身、以為裝飾之用，PANERAI與Purdey的合作，令此種技法挪用至高級腕表之上、相當少見。

然而同屬「兇猛大貓」的老虎或許因為屬於「十二生肖」，在腕表設計中相對較多被提及。雅克德羅（Jaquet Droz）過去曾在Petit Heuer系列上，以琺瑯彩繪推出過兩只獅子主題腕表；兩只腕表的獅首，一為正面、一為側面，分別演示了萬獸之王的霸氣與生動寫實的鬃毛紋理。今年2020品牌則有一款Petit Heuer微繪老虎時分小針盤腕表，工匠選擇專注於描繪老虎的炯炯雙眼，透過上揚的眼角，展現大貓的猛烈與專注，而老虎的毛髮紋理更由一筆、一筆勾勒而成，在黑色或象牙白色琺瑯上呈現，白K金與玫瑰金表殼，各限量28只。