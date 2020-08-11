史努比大臉主題 The Marc Jacobs相機包可愛到讓人想包色！

今年是以「史努比」聞名的《PEANUTS花生漫畫》70歲生日，很多品牌都輪番推出相關的聯名商品搶市，之前就已經陸續打造多種史努比主題商品的Marc Jaocbs商品支線The Marc Jacobs，又即將在九月上市一系列超可愛的史努比包款，粉絲們準備好了嗎？

之前新上市史努比系列Tote托特包的The Marc Jacobs，這回選用人氣商品Snapshot相機包當作主角，搭配史努比、糊塗塔克、露西印花，推出4種不同圖樣的Snapshot相機包。其中史努比主題有兩款，都是以白色包身作為主軸，一個是全白配色，另一個是白、橘、藍組合。而糊塗塔克當然就是用他標誌性的全黃色，發脾氣的露西則是以藍包身配白、橘側邊配色。